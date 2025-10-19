शाहरुख-सलमान को पछाड़ साउथ का ये सुपरस्टार बना नंबर-1, टॉप 10 एक्टर्स की लिस्ट से अक्षय गायब

Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोमनोरंजनशाहरुख-सलमान को पछाड़ साउथ का ये सुपरस्टार बना नंबर-1, टॉप 10 एक्टर्स की लिस्ट से अक्षय गायब

ऑरमैक्स मीडिया ने टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर एक्टर्स की लिस्ट जारी कर दी गई है। ये लिस्ट सितंबर 2025 की है। इस लिस्ट में फिर से साउथ के स्टार्स का बोलबाला है।

Priti KushwahaSun, 19 Oct 2025 03:52 PM
टॉप 10 एक्टर्स की लिस्ट का फैंस को हर महीने बेसब्री से इंतजार रहता है। हर कोई जानना चाहता है कि लिस्ट में उनका फेवरेट एक्टर है या नहीं। ऐसे में ऑरमैक्स मीडिया ने टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर एक्टर्स की लिस्ट जारी कर दी गई है। ये लिस्ट सितंबर 2025 की है। इस लिस्ट में फिर से साउथ के स्टार्स का बोलबाला है। चलिए जानते हैं नंबर 1 पर किस एक्टर ने जगह बनाई है और कौन बॉटम पर है...

प्रभास

ऑरमैक्स मीडिया की रिपोर्ट में एक बार फिर से बाहुबली फेम साउथ सुपरस्टार यानी प्रभास ने नंबर वन पर जगह बनाई है।

थलापति विजय

दूसरे नंबर पर साउथ एक्टर थलापति विजय हैं। ये भी लगातार दूसरे नंबर पर बने हुए हैं।

अल्लू अर्जुन

'पुष्पा 2' एक्टर अल्लू अर्जुन इस बार तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं।

शाहरुख खान

बॉलीवुड किंग शाहरुख खान ने चौथे नंबर पर हैं।

अजित कुमार

ऑरमैक्स की लिस्ट में अजित कुमार पांचवे नंबर पर आ गए हैं।

महेश बाबू

साउथ सुपरस्टार महेश बाबू लिस्ट में छठे नंबर पर हैं।

जूनियर एनटीआर

लिस्ट में सातवें नंबर पर आरआरआर फेम जूनियर एनटीआर हैं।

राम चरण

आरआरआर फेम रामचरण इस लिस्ट में इस बात शामिल हुए हैं।

पवन कल्याण

एक्टर पवन कल्याण भी इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं। एक्टर लिस्ट में नवें नंबर पर हैं।

सलमान खान

बॉलीवुड दबंग सलमान खान लिस्ट में आखिर पर आ गए हैं। एक्टर 10वें नंबर पर हैं।

