लगातार नंबर-1 पर है साउथ का ये सुपरस्टार, छू तक नहीं पा रहे सलमान से शाहरुख तक, देखें टॉप 10 की लिस्ट

लगातार नंबर-1 पर है साउथ का ये सुपरस्टार

फैंस हमेशा ही ये जानने के लिए बेताब रहते हैं कि उनके फेवरेट स्टार टॉप 10 की लिस्ट में किस नंबर पर हैं। ऐसे में अब फैंस का इंतजार खत्म हुआ ऑरमैक्स मीडिया ने टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर एक्टर्स की लिस्ट जारी कर दी गई है। ये लिस्ट अक्टूबर 2025 की है। इस लिस्ट में लगातार साउथ के स्टार्स का बोलबाला है। चलिए जानते हैं नंबर 1 पर किस एक्टर ने जगह बनाई है और कौन बॉटम पर है...