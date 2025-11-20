लगातार नंबर-1 पर है साउथ का ये सुपरस्टार, छू तक नहीं पा रहे सलमान से शाहरुख तक, देखें टॉप 10 की लिस्ट

फैंस हमेशा ही ये जानने के लिए बेताब रहते हैं कि उनके फेवरेट स्टार टॉप 10 की लिस्ट में किस नंबर पर हैं। ऐसे में अब फैंस का इंतजार खत्म हुआ ऑरमैक्स मीडिया ने टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर एक्टर्स की लिस्ट जारी कर दी गई है। ये लिस्ट अक्टूबर 2025 की है। इस लिस्ट में लगातार साउथ के स्टार्स का बोलबाला है। चलिए जानते हैं नंबर 1 पर किस एक्टर ने जगह बनाई है और कौन बॉटम पर है...
ऑरमैक्स टॉप 10 मीडिया की रिपोर्ट में बीते कई महीनों से अगर किसी एक्टर ने अपनी जगह बनाई हुई है तो वो कोई और नहीं, बल्कि बाहुबली फेम साउथ सुपरस्टार यानी प्रभास हैं। इस मंथ भी प्रभास नंबर वन पर हैं।
दूसरे नंबर पर साउथ एक्टर थलापति विजय हैं। ये भी लगातार दूसरे नंबर पर बने हुए हैं।
'पुष्पा 2' एक्टर अल्लू अर्जुन इस बार तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं।
बॉलीवुड किंग शाहरुख खान ने चौथे नंबर पर हैं।
ऑरमैक्स की लिस्ट में अजित कुमार पांचवे नंबर पर आ गए हैं।
लिस्ट में छठे नंबर पर आरआरआर फेम जूनियर एनटीआर हैं।
साउथ सुपरस्टार महेश बाबू लिस्ट में सातवें नंबर पर हैं।
आरआरआर फेम रामचरण इस लिस्ट में इस बात शामिल हुए हैं।
बॉलीवुड दबंग सलमान खान लिस्ट में आखिर पर आ गए हैं। एक्टर 10वें नंबर पर हैं।