टॉप 10 एक्टर्स की लिस्ट में शाहरुख-सलमान को चकमा देकर नंबर-1 बना ये एक्टर, जानें- बाकियों का हाल

टॉप 10 एक्टर्स की लिस्ट देख घूम जाएगा दिमाग

ऑरमैक्स मीडिया हर महीने टॉप 10 स्टार्स की लिस्ट जारी करती है, जिसका फैंस को हमेशा ही बेसब्री से इंतजार रहता है। ऐसे में ऑरमैक्स मीडिया ने जनवरी 2026 की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में लगातार साउथ के स्टार्स का बोलबाला रहा है। इस बार भी शाहरुख और सलमान खान लिस्ट में टॉप पर नहीं आ सके। चलिए जानते हैं नंबर 1 पर किस एक्टर ने जगह बनाई है और कौन बॉटम पर है...