Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More
फोटो

टॉप 10 एक्टर्स की लिस्ट में शाहरुख-सलमान को चकमा देकर नंबर-1 बना ये एक्टर, जानें- बाकियों का हाल

 ऑरमैक्स मीडिया ने जनवरी 2026 की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में लगातार साउथ के स्टार्स का बोलबाला रहा है। इस बार भी शाहरुख और सलमान खान लिस्ट में टॉप पर नहीं आ सके।

Priti KushwahaFeb 21, 2026 11:43 am IST
1/11

टॉप 10 एक्टर्स की लिस्ट देख घूम जाएगा दिमाग

ऑरमैक्स मीडिया हर महीने टॉप 10 स्टार्स की लिस्ट जारी करती है, जिसका फैंस को हमेशा ही बेसब्री से इंतजार रहता है। ऐसे में ऑरमैक्स मीडिया ने जनवरी 2026 की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में लगातार साउथ के स्टार्स का बोलबाला रहा है। इस बार भी शाहरुख और सलमान खान लिस्ट में टॉप पर नहीं आ सके। चलिए जानते हैं नंबर 1 पर किस एक्टर ने जगह बनाई है और कौन बॉटम पर है...

2/11

साउथ सुपरस्टार प्रभास

ऑरमैक्स टॉप 10 मीडिया की रिपोर्ट में बीते कई महीनों से अगर किसी एक्टर ने अपनी जगह बनाई हुई है तो वो कोई और नहीं, बल्कि बाहुबली फेम साउथ सुपरस्टार यानी प्रभास हैं। इस मंथ भी प्रभास नंबर वन पर हैं।

3/11

थलापति विजय

दूसरे नंबर पर साउथ एक्टर थलापति विजय हैं। ये भी लगातार दूसरे नंबर पर बने हुए हैं।

4/11

अल्लू अर्जुन

'पुष्पा 2' एक्टर अल्लू अर्जुन इस बार तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं।

5/11

शाहरुख खान

बॉलीवुड किंग शाहरुख खान ने चौथे नंबर पर हैं।

6/11

महेश बाबू

साउथ सुपरस्टार महेश बाबू लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं।

7/11

अजित कुमार

ऑरमैक्स की लिस्ट में अजित कुमार छठे पर आ गए हैं।

8/11

राम चरण

आरआरआर फेम रामचरण ने इस लिस्ट में सातवें पर जगह बनाई है।

9/11

जूनियर एनटीआर

लिस्ट में आठवें नंबर पर आरआरआर फेम जूनियर एनटीआर हैं।

10/11

सलमान खान

बॉलीवुड दबंग सलमान खान ने पवन कल्याण की जगह लेकर लिस्ट में नौवें पर आए गए हैं।  

11/11

अक्षय कुमार

एक्टर अक्षय कुमार भी इस लिस्ट में दसवें नंबर पर हैं।

Prabhas Shah Rukh Khan Salman Khan
Hindi Newsफोटोमनोरंजनटॉप 10 एक्टर्स की लिस्ट में शाहरुख-सलमान को चकमा देकर नंबर-1 बना ये एक्टर, जानें- बाकियों का हाल