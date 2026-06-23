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टॉप 10 एक्टर्स की लिस्ट में बड़ा बदलाव, साउथ का ये सुपरस्टार लगातार दे रहा शाहरुख-समलान को कड़ी टक्कर

 ऑरमैक्स मीडिया ने टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर एक्टर्स की लिस्ट जारी कर दी गई है। ये लिस्ट मई 2026 की है। इस लिस्ट में लगातार साउथ का ये सुपरस्टार शाहरुख खान को कड़ी टक्कर दे रहा है।

Priti KushwahaJun 23, 2026 11:00 am IST
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टॉप 10 एक्टर्स लिस्ट

ऑरमैक्स टॉप 10 लिस्ट का फैंस को काफी इंतजार होता है। उन्हें ये जानने की एक्साइटमेंट होती है कि उनके फेवरेट हीरो इस बार किस नंबर पर हैं। ऐसे में अब फैंस का इंतजार खत्म हुआ, क्योंकि ऑरमैक्स मीडिया ने टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर एक्टर्स की लिस्ट जारी कर दी गई है। ये लिस्ट मई 2026 की है। इस लिस्ट में लगातार साउथ का ये सुपरस्टार शाहरुख खान को कड़ी टक्कर दे रहा है। चलिए जानते हैं मई मंथ में पर किस एक्टर ने नंबर 1 पर जगह बनाई है और कौन बॉटम पर है...

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प्रभास

ऑरमैक्स टॉप 10 मीडिया की रिपोर्ट में बीते कई महीनों से प्रभास अपनी जगह से हिले नहीं हैं। नंबर 1 पर कोई और नहीं, बल्कि बाहुबली फेम साउथ सुपरस्टार यानी प्रभास हैं। इस मंथ भी प्रभास नंबर वन पर हैं।

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शाहरुख खान

बॉलीवुड किंग शाहरुख खान इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। पिछले महीने किंग खान चौथे पर थे।

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थलापति विजय

तीसरे नंबर पर साउथ एक्टर थलापति विजय हैं। ये भी लगातार इस लिस्ट में टॉप 5 में बने हुए हैं।

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अल्लू अर्जुन

'पुष्पा 2' एक्टर अल्लू अर्जुन इस बार चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं।

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महेश बाबू

साउथ सुपरस्टार महेश बाबू लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं।

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रणवीर सिंह

'धुरंधर' फिल्म से पूरा बॉक्स ऑफिस हिलाने वाले एक्टर रणवीर सिंह ने भी ऑरमैक्स की लिस्ट में अपनी जगह बना ली है। रणवीर आठवें से अब छठे नंबर पर आ गए हैं।

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राम चरण

आरआरआर फेम रामचरण इस लिस्ट में सातवें पर हैं। राम चरण साउथ के सुपरस्टार हैं। अपने करियर में उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं।

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सलमान खान

बॉलीवुड दबंग सलमान खान इस बार ऊपर आ गए हैं। लिस्ट में सलमान आठवें पर हैं। एक्टर हिंदी सिनेमा के जाने माने एक्टर हैं। अपने करियर में सलमान ने कई हिट फिल्में दी हैं।

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अक्षय कुमार

अक्षय कुमार अपनी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। इस लिस्ट में अक्षय 9वें नंबर पर हैं।

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जूनियर एनटीआर

लिस्ट में 10वें नंबर पर आरआरआर फेम जूनियर एनटीआर हैं।

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