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टॉप 10 की एक्टर्स की लिस्ट देख हो जाएंगे खुश, पहली बार हुई इस एक्टर की एंट्री, शाहरुख-सलमान को दी टक्कर, ये है नंबर 1

 ऑरमैक्स मीडिया ने टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर एक्टर्स की लिस्ट जारी कर दी गई है। ये लिस्ट मार्च 2026 की है। इस लिस्ट में लगातार साउथ के स्टार्स का बोलबाला है।

Priti KushwahaApr 20, 2026 05:38 pm IST
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टॉप 10 की एक्टर्स की लिस्ट देख हो जाएंगे खुश

ऑरमैक्स की टॉप 10 लिस्ट का फैंस को हमेशा ही बेसब्री से इंतजार रहता है। फैंस ये जानने के लिए बेताब रहते हैं कि उनके फेवरेट स्टार टॉप 10 की लिस्ट में किस नंबर पर हैं। ऐसे में अब फैंस का इंतजार खत्म हुआ ऑरमैक्स मीडिया ने टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर एक्टर्स की लिस्ट जारी कर दी गई है। ये लिस्ट मार्च 2026 की है। इस लिस्ट में लगातार साउथ के स्टार्स का बोलबाला है। चलिए जानते हैं मार्च मंथ में पर किस एक्टर ने नंबर 1 पर जगह बनाई है और कौन बॉटम पर है...

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प्रभास

ऑरमैक्स टॉप 10 मीडिया की रिपोर्ट में बीते कई महीनों से प्रभास अपनी जगह से हिले नहीं हैं। नंबर 1 पर कोई और नहीं, बल्कि बाहुबली फेम साउथ सुपरस्टार यानी प्रभास हैं। इस मंथ भी प्रभास नंबर वन पर हैं।

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अल्लू अर्जुन

'पुष्पा 2' एक्टर अल्लू अर्जुन इस बार दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं।

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थलापति विजय

तीसरे नंबर पर साउथ एक्टर थलापति विजय हैं। ये भी लगातार इस लिस्ट में टॉप 5 में बने हुए हैं।

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शाहरुख खान

बॉलीवुड किंग शाहरुख खान इस लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं।

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महेश बाबू

साउथ सुपरस्टार महेश बाबू लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं।

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राम चरण

आरआरआर फेम रामचरण इस लिस्ट में छठे  पर हैं। रामचरण साउथ के सुपरस्टार हैं। अपने करियर में उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं।

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सलमान खान

बॉलीवुड दबंग सलमान खान इस बार ऊपर आ गए हैं। लिस्ट में सलमान सातवें पर हैं। एक्टर हिंदी सिनेमा के जाने माने एक्टर हैं। अपने करियर में सलमान ने कई हिट फिल्में दी हैं।

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रणवीर सिंह

'धुरंधर' फिल्म से पूरा बॉक्स ऑफिस हिलाने वाले एक्टर रणवीर सिंह ने भी ऑरमैक्स की लिस्ट में अपनी जगह बना ली है। पहली बार रणवीर इस लिस्ट में शामिल हुए हैं। रणवीर आठवें नंबर पर हैं।

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जूनियर एनटीआर

लिस्ट में नौवें नंबर पर आरआरआर फेम जूनियर एनटीआर हैं।

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अक्षय कुमार

अक्षय कुमार अपनी फिल्म ‘भूत बंगला’ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। इस लिस्ट में अक्षय 10वें नंबर पर हैं।

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