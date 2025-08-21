टॉप 10 एक्टर्स की लिस्ट में चमके साउथ के सितारे, शाहरुख-सलमान को पछाड़ ये सुपरस्टार बना नंबर-1

ऑरमैक्स मीडिया ने टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर एक्टर्स की लिस्ट जारी कर दी गई है। ये लिस्ट जुलाई 2025 की है। इस लिस्ट में हमेशा ही तरह ही साउथ के स्टार्स के आगे बॉलीवुड सेलेब्स फीके नजर आए। चलिए जानते हैं नंबर वन पर किस एक्टर ने जगह बनाई है और कौन बॉटम पर है...
ऑरमैक्स मीडिया की रिपोर्ट में एक बार फिर से बाहुबली फेम साउथ सुपरस्टार यानी प्रभास ने नंबर वन पर जगह बनाई है।
इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर साउथ एक्टर थलापति विजय हैं।
बॉलीवुड किंग शाहरुख खान ने अल्लू अर्जुन को पछाड़ तीसरे नंबर पर अपनी जगह बनाई है।
'पुष्पा 2' एक्टर अल्लू अर्जुन इस बार चौथे नंबर पर हैं।
ऑरमैक्स की लिस्ट में अजित कुमार पांचवें नंबर पर हैं।
लिस्ट में महेश बाबू छठे नंबर पर हैं।
लिस्ट में सातवें नंबर पर आरआरआर फेम जूनियर एनटीआर हैं।
राम चरण इस लिस्ट में आठवें स्थान पर हैं।
बॉलीवुड दबंग सलमान खान लिस्ट में नौवें नंबर पर हैं।
ऑरमैक्स की टॉप 10 लिस्ट में दसवें नंबर पर पवन कल्याण ने जगह बनाई हैं।