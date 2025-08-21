Ormax Top 10 Indian Actors july Prabhas On Top Know Shah Rukh Khan Salman Khan Allu Arjun Rank In List टॉप 10 एक्टर्स की लिस्ट में चमके साउथ के सितारे, शाहरुख-सलमान को पछाड़ ये सुपरस्टार बना नंबर-1
ऑरमैक्स मीडिया ने टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर एक्टर्स की लिस्ट से जुलाई महीने में अक्षय कुमार बाहर हो गए हैं। उनकी जगह साउथ एक्टर पवन कल्याण ने अपनी जगह बनाई है।

Priti KushwahaThu, 21 Aug 2025 11:41 AM
1/11

टॉप 10 एक्टर्स की लिस्ट में चमके साउथ के सितारे

ऑरमैक्स मीडिया ने टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर एक्टर्स की लिस्ट जारी कर दी गई है। ये लिस्ट जुलाई 2025 की है। इस लिस्ट में हमेशा ही तरह ही साउथ के स्टार्स के आगे बॉलीवुड सेलेब्स फीके नजर आए। चलिए जानते हैं नंबर वन पर किस एक्टर ने जगह बनाई है और कौन बॉटम पर है...

2/11

प्रभास

ऑरमैक्स मीडिया की रिपोर्ट में एक बार फिर से बाहुबली फेम साउथ सुपरस्टार यानी प्रभास ने नंबर वन पर जगह बनाई है।

3/11

थलापति विजय

इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर साउथ एक्टर थलापति विजय हैं।

4/11

शाहरुख खान

बॉलीवुड किंग शाहरुख खान ने अल्लू अर्जुन को पछाड़ तीसरे नंबर पर अपनी जगह बनाई है।

5/11

अल्लू अर्जुन

'पुष्पा 2' एक्टर अल्लू अर्जुन इस बार चौथे नंबर पर हैं।

6/11

अजित कुमार

ऑरमैक्स की लिस्ट में अजित कुमार पांचवें नंबर पर हैं।

7/11

महेश बाबू

लिस्ट में महेश बाबू छठे नंबर पर हैं।

8/11

जूनियर एनटीआर

लिस्ट में सातवें नंबर पर आरआरआर फेम जूनियर एनटीआर हैं।

9/11

राम चरण

राम चरण इस लिस्ट में आठवें स्थान पर हैं।

10/11

सलमान खान

बॉलीवुड दबंग सलमान खान लिस्ट में नौवें नंबर पर हैं।

11/11

पवन कल्याण

ऑरमैक्स की टॉप 10 लिस्ट में दसवें नंबर पर पवन कल्याण ने जगह बनाई हैं।

