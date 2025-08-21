टॉप 10 एक्टर्स की लिस्ट में चमके साउथ के सितारे, शाहरुख-सलमान को पछाड़ ये सुपरस्टार बना नंबर-1

टॉप 10 एक्टर्स की लिस्ट में चमके साउथ के सितारे

ऑरमैक्स मीडिया ने टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर एक्टर्स की लिस्ट जारी कर दी गई है। ये लिस्ट जुलाई 2025 की है। इस लिस्ट में हमेशा ही तरह ही साउथ के स्टार्स के आगे बॉलीवुड सेलेब्स फीके नजर आए। चलिए जानते हैं नंबर वन पर किस एक्टर ने जगह बनाई है और कौन बॉटम पर है...