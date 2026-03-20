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टॉप 10 एक्टर्स की लिस्ट में इस बार भी चमके साउथ के सितारे, शाहरुख-सलमान फिर रहे पीछे, नंबर 1 पर है ये सुपरस्टार

ऑरमैक्स मीडिया ने टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर एक्टर्स की लिस्ट जारी कर दी गई है। ये लिस्ट फरवरी 2026 की है। इस लिस्ट में लगातार साउथ के स्टार्स का बोलबाला है।

Priti KushwahaMar 20, 2026 05:11 pm IST
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टॉप 10 एक्टर्स की लिस्ट में इस बार भी चमके साउथ के सितारे

ऑरमैक्स की टॉप 10 लिस्ट का फैंस को हमेशा ही बेसब्री से इंतजार रहता है। फैंस ये जानने के लिए बेताब रहते हैं कि उनके फेवरेट स्टार टॉप 10 की लिस्ट में किस नंबर पर हैं। ऐसे में अब फैंस का इंतजार खत्म हुआ ऑरमैक्स मीडिया ने टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर एक्टर्स की लिस्ट जारी कर दी गई है। ये लिस्ट फरवरी 2026 की है। इस लिस्ट में लगातार साउथ के स्टार्स का बोलबाला है। चलिए जानते हैं नंबर 1 पर किस एक्टर ने जगह बनाई है और कौन बॉटम पर है...

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प्रभास

ऑरमैक्स टॉप 10 मीडिया की रिपोर्ट में बीते कई महीनों से अगर किसी एक्टर ने अपनी जगह बनाई हुई है तो वो कोई और नहीं, बल्कि बाहुबली फेम साउथ सुपरस्टार यानी प्रभास हैं। इस मंथ भी प्रभास नंबर वन पर हैं।

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थलापति विजय

दूसरे नंबर पर साउथ एक्टर थलापति विजय हैं। ये भी लगातार दूसरे नंबर पर बने हुए हैं।

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अल्लू अर्जुन

'पुष्पा 2' एक्टर अल्लू अर्जुन इस बार तीसरे नंबर  पर पहुंच गए हैं।

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शाहरुख खान

बॉलीवुड किंग शाहरुख खान इस लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं।

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राम चरण

आरआरआर फेम रामचरण इस लिस्ट में पांचवें पर हैं। रामचरण साउथ के सुपरस्टार हैं। अपने करियर में उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं।

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महेश बाबू

साउथ सुपरस्टार महेश बाबू लिस्ट में  छठे नंबर पर हैं।

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अजित कुमार

ऑरमैक्स की लिस्ट में अजित कुमार सातवें नंबर पर आ गए हैं।

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जूनियर एनटीआर

लिस्ट में आठवें नंबर पर आरआरआर फेम जूनियर एनटीआर हैं।

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सलमान खान

बॉलीवुड दबंग सलमान खान लिस्ट में नवें पर हैं। एक्टर हिंदी सिनेमा के जाने माने एक्टर हैं। अपने करियर में सलमान ने कई हिट फिल्में दी हैं।

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एक्टर पवन कल्याण&nbsp;

एक्टर पवन कल्याण भी इस लिस्ट में आखिर पर आ गए हैं। एक्टर 10वें नंबर पर हैं। 

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