टॉप 10 एक्टर्स की लिस्ट में हुआ बड़ा उलटफेर, शाहरुख को पछाड़ ये एक्टर निकला आगे, नंबर 1 पर ये सुपरस्टार

हर महीने ऑडियंस को टॉप 10 एक्टर्स की लिस्ट का बेसब्री से इंतजार रहता है। हर कोई जानना चाहता है कि लिस्ट में उनका फेवरेट एक्टर है या नहीं। ऐसे में ऑरमैक्स मीडिया ने टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर एक्टर्स की लिस्ट जारी कर दी गई है। ये लिस्ट अगस्त 2025 की है। इस लिस्ट में फिर से साउथ के स्टार्स का बोलबाला है। चलिए जानते हैं नंबर 1 पर किस एक्टर ने जगह बनाई है और कौन बॉटम पर है...
ऑरमैक्स मीडिया की रिपोर्ट में एक बार फिर से बाहुबली फेम साउथ सुपरस्टार यानी प्रभास ने नंबर वन पर जगह बनाई है।
दूसरे नंबर पर साउथ एक्टर थलापति विजय हैं। ये भी लगातार दूसरे नंबर पर बने हुए हैं।
ऑरमैक्स की लिस्ट में शाहरुख खान को पछाड़ अजित कुमार तीसरे नंबर पर आ गए हैं।
बॉलीवुड किंग शाहरुख खान ने चौथे नंबर पर हैं।
लिस्ट में पांचवें पर आरआरआर फेम जूनियर एनटीआर हैं।
'पुष्पा 2' एक्टर अल्लू अर्जुन इस बार छठे नंबर पर पहुंच गए हैं।
लिस्ट में महेश बाबू सातवें नंबर पर हैं।
इस बार इस लिस्ट में साउथ सुपरस्टार रजनीकांत भी आ चुके हैं। रजनीकांत आठवें नंबर पर हैं।
बॉलीवुड दबंग सलमान खान लिस्ट में नौवें नंबर पर हैं।
ऑरमैक्स की टॉप 10 लिस्ट में दसवें नंबर पर जॉली एलएलबी 3 एक्टर अक्षय कुमार ने जगह बनाई हैं।