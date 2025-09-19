Ormax Top 10 Indian Actors August Prabhas On Top Know Shah Rukh Khan Akshay Kumar Allu Arjun Rank In List टॉप 10 एक्टर्स की लिस्ट में हुआ बड़ा उलटफेर, शाहरुख को पछाड़ ये एक्टर निकला आगे, नंबर 1 पर ये सुपरस्टार
ऑरमैक्स मीडिया ने टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर एक्टर्स की लिस्ट जारी कर दी गई है। ये लिस्ट अगस्त 2025 की है। इस लिस्ट में फिर से साउथ के स्टार्स का बोलबाला है।

Priti KushwahaFri, 19 Sep 2025 02:55 PM
1/11

ये हैं टॉप 10 एक्टरर्स की लिस्ट

हर महीने ऑडियंस को टॉप 10 एक्टर्स की लिस्ट का बेसब्री से इंतजार रहता है। हर कोई जानना चाहता है कि लिस्ट में उनका फेवरेट एक्टर है या नहीं। ऐसे में ऑरमैक्स मीडिया ने टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर एक्टर्स की लिस्ट जारी कर दी गई है। ये लिस्ट अगस्त 2025 की है। इस लिस्ट में फिर से साउथ के स्टार्स का बोलबाला है। चलिए जानते हैं नंबर 1 पर किस एक्टर ने जगह बनाई है और कौन बॉटम पर है...

2/11

प्रभास

ऑरमैक्स मीडिया की रिपोर्ट में एक बार फिर से बाहुबली फेम साउथ सुपरस्टार यानी प्रभास ने नंबर वन पर जगह बनाई है।

3/11

थलापति विजय

दूसरे नंबर पर साउथ एक्टर थलापति विजय हैं। ये भी लगातार दूसरे नंबर पर बने हुए हैं।

4/11

अजित कुमार

ऑरमैक्स की लिस्ट में शाहरुख खान को पछाड़ अजित कुमार तीसरे नंबर पर आ गए हैं।

5/11

शाहरुख खान

बॉलीवुड किंग शाहरुख खान ने चौथे नंबर पर हैं।

6/11

जूनियर एनटीआर

लिस्ट में पांचवें पर आरआरआर फेम जूनियर एनटीआर हैं।

7/11

अल्लू अर्जुन

'पुष्पा 2' एक्टर अल्लू अर्जुन इस बार छठे नंबर पर पहुंच गए हैं।

8/11

महेश बाबू

लिस्ट में महेश बाबू सातवें नंबर पर हैं।

9/11

कुली फिल्म में रजनीकांत

इस बार इस लिस्ट में साउथ सुपरस्टार रजनीकांत भी आ चुके हैं। रजनीकांत आठवें नंबर पर हैं।

10/11

सलमान खान

बॉलीवुड दबंग सलमान खान लिस्ट में नौवें नंबर पर हैं।

11/11

अक्षय कुमार

ऑरमैक्स की टॉप 10 लिस्ट में दसवें नंबर पर जॉली एलएलबी 3 एक्टर अक्षय कुमार ने जगह बनाई हैं।

