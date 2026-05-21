कौन है इंडिया का सबसे पॉपुलर एक्टर कौन? शाहरुख-सलमान को टक्कर देकर नंबर 1 बना साउथ का ये सुपरस्टार

कौन है इंडिया का सबसे पॉपुलर एक्टर कौन?

ऑरमैक्स टॉप 10 लिस्ट का फैंस को काफी इंतजार होता है। उन्हें ये जानने की एक्साइटमेंट होती है कि उनके फेवरेट हीरो इस बार किस नंबर पर हैं। ऐसे में अब फैंस का इंतजार खत्म हुआ, क्योंकि ऑरमैक्स मीडिया ने टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर एक्टर्स की लिस्ट जारी कर दी गई है। ये लिस्ट अप्रैल 2026 की है। इस लिस्ट में लगातार साउथ के स्टार्स को शाहरुख खान ने कड़ी टक्कर दी है। चलिए जानते हैं अप्रैल मंथ में पर किस एक्टर ने नंबर 1 पर जगह बनाई है और कौन बॉटम पर है...