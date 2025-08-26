OTT टॉप 5: सबसे ज्यादा बार देखी गई साउथ की ये एक फिल्म, हिंदी फिल्में रह गई पीछे

थलाइवन थलाइवी

थलाइवन थलाइवी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर तमिल फिल्म ‘थलाइवन थलाइवी’ है। फिल्म में विजय सेतुपति और नित्य मेनन ने लीड किरदार निभाए हैं। ये एक रोमांटिक फिल्म है जिसे ऑडियंस पसंद कर रही है। फिल्म को अमेज़न प्राइम वीडियो पर 25 लाख से अधिक बार देखा गया है।