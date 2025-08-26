Ormax OTT movie report card This movie is the most watched, leaving behind Kajol, John Abraham starrer OTT टॉप 5: सबसे ज्यादा बार देखी गई साउथ की ये एक फिल्म, हिंदी फिल्में रह गई पीछे
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi NewsफोटोमनोरंजनOTT टॉप 5: सबसे ज्यादा बार देखी गई साउथ की ये एक फिल्म, हिंदी फिल्में रह गई पीछे

OTT टॉप 5: सबसे ज्यादा बार देखी गई साउथ की ये एक फिल्म, हिंदी फिल्में रह गई पीछे

OTT पर आई फिल्मों का रिपोर्ट कार्ड आ गया है। इस हफ्ते सभी प्लेटफॉर्म्स पर साउथ फिल्मों का कब्ज़ा रहा। इन फिल्मों की कहानी ने न सिर्फ ऑडियंस को इम्प्रेस किया बल्कि व्यूज के मामले में भी हिंदी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है।

Usha ShrivasTue, 26 Aug 2025 09:34 AM
1/7

OTT टॉप 5

ऑरमैक्स ने हाल में 18 से 24 अगस्त तक का OTT फिल्मों का रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। इसके आधार पर साउथ की फिल्मों ने कमाल कर दिया है। ये फिल्में आते ही छा गई। सिर्फ दो हिंदी फिल्मों को जगह मिली है।

2/7

हरि हर वीरा मल्लू

पहले नंबर पर पवन कल्याण और निधि अग्रवाल स्टारर तेलुगू फिल्म 'हरि हर वीरा मल्लू' हाल में ही अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई है। फिल्म की कहानी 17वीं सदी के मुगलकालीन भारत पर बेस्ड है।

3/7

व्यूज

व्यूज की बात करें तो पवन कल्याण की इस फिल्म ने पिछले कुछ हफ्तों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए नया रिकॉर्ड बनाया है। अमेज़न प्राइम वीडियो पर फिल्म को 31 लाख से अधिक बार देखा गया है।

4/7

थलाइवन थलाइवी

थलाइवन थलाइवी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर तमिल फिल्म ‘थलाइवन थलाइवी’ है। फिल्म में विजय सेतुपति और नित्य मेनन ने लीड किरदार निभाए हैं। ये एक रोमांटिक फिल्म है जिसे ऑडियंस पसंद कर रही है। फिल्म को अमेज़न प्राइम वीडियो पर 25 लाख से अधिक बार देखा गया है।

5/7

मारीसन

तीसरे नंबर पर नेटफ्लिक्स पर हाल में आई तमिल फिल्म मारीसन को ऑडियंस से जबरदस्त रिएक्शन मिल रहा है। इस फिल्म में पुष्पा फिल्म के फहद फासिल लीड रोल में हैं। फिल्म एक बुजुर्ग और चोर की कहानी है जिसे नेटफ्लिक्स पर 23 लाख से ज्यादा बार देखा गया है।

6/7

तेहरान

चौथे नंबर पर जॉन अब्राहम की फिल्म तेहरान है। ये एक जासूस की कहानी है। फिल्म में जबरदस्त एक्शन है जो ऑडियंस को पसंद आ रहा है। अरुण गोपालन के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को जी पर 20 लाख से ज्यादा बार देखा गया है।

7/7

मां

इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर काजोल की फिल्म मां है। हाल में नेटफ्लिक्स पर आई मां एक माइथोलॉजिकल कहानी पर बेस्ड है जिसे पसंद किया जा रहा है। नेटफ्लिक्स पर इस फिल्म को 18 लाख से ज्यादा बार देखा गया है।

Kajol John Abraham