ओटीटी पर क्या देख रहे हैं भारत के लोग; ऑरमैक्स लिस्ट में देखें मटका किंग या केरल स्टोरी 2 किसे ज्यादा व्यूज

ओटीटी की टॉप 10 लिस्ट

ऑरमैक्स मीडिया ने 27 अप्रैल से 3 मई 2026 के बीच ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली प्रॉपर्टीज की लिस्ट रिलीज कर दी है। एक हफ्ते में भारत के लोगों ने क्या देखा, आप इस लिस्ट में चेक कर सकते हैं। टॉप 10 लिस्ट में आईपीएल ने बाजी मारी है। मटका किंग, तारक मेहता और द केरल स्टोरी 2 को कितना देखा गया, यहां चेक करें।