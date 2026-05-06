ओटीटी पर क्या देख रहे हैं भारत के लोग; ऑरमैक्स लिस्ट में देखें मटका किंग या केरल स्टोरी 2 किसे ज्यादा व्यूज

ऑरमैक्स मीडिया ने 27 अप्रैल से 3 मई 2026 के बीच ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली प्रॉपर्टीज की लिस्ट रिलीज कर दी है। एक हफ्ते में भारत के लोगों ने क्या देखा, आप इस लिस्ट में चेक कर सकते हैं। टॉप 10 लिस्ट में आईपीएल ने बाजी मारी है। मटका किंग, तारक मेहता और द केरल स्टोरी 2 को कितना देखा गया, यहां चेक करें।
आईपीएल 2026 यानी इंडियन प्रीमियर लीग को बीते हफ्ते सबसे ज्यादा व्यूअरशिप मिली है। इसके जियो हॉटस्टार पर 183.1 मिलियन व्यूज हैं। ऑरमैक्स लिस्ट में यह नंबर 1 है।
तारक मेहता का उल्टा चश्मा टीआरपी में भले पीछे हो लेकिन ओटीटी पर इसे खूब देखा जाता है। भारत में इस शो के काफी कद्रदान हैं। इस कॉमेडी शो को यूट्यूब (सोनी सब/सोनी लिव) पर 3.8 मिलियन व्यूज मिले हैं। यह शो नंबर 2 पर है।
लाफ्टर शेफ भी ओटीटी पर खूब देखा जाता है। खाली वक्त में भारत के लोग कॉमेडी और खाना-पीना देखना पसंद करते हैं। यह शो दोनों का कॉम्बिनेशन है। जियो हॉटस्टार पर इस शो को 3.5 मिलियन व्यूज मिले हैं। शो तीसरे पायदान पर है।
नागिन सीजन 7 भी ओटीटी पर खूब देखा जा रहा है। टीआरपी लिस्ट में इस शो की हालत पतली है। वहीं जियो हॉटस्टार पर 3.4 मिलियन व्यूज मिले हैं। यह शो चौथी पोजिशन पर है।
घर-घर का फेवरिट अनुपमा टीवी के साथ ओटीटी पर भी दर्शक खींच रहा है। इस शो को जियो हॉटस्टार पर 3.2 मिलियन व्यूज मिले हैं। अनुपमा पांच नंबर पर है।
स्प्लिट्सविला खासतौर पर यूथ्स की पसंद है। यह शो टॉप 10 लिस्ट में छह नंबर पर है। जियो हॉटस्टार पर स्प्लिट्सविला को 2.9 मिलियन व्यूज मिले हैं।
टीवी शो पति ब्रह्मचारी भी ओटीटी पर दर्शकों को पसंद आ रहा है। यूट्यूब (दंगल टीवी) पर इसे 2.9 मिलियन व्यूज मिले हैं। यह शो 7 नंबर पर है।
विजय वर्मा की मटका किंग टॉप 10 लिस्ट में 8 नंबर पर है। अमेजन प्राइम वीडियो पर इसे 2.5 मिलियन व्यूज मिले हैं। इस वेब सीरीज की आईएमडीबी पर इस शो को 7.2 रेटिंग मिली है।
अमेजन एमएक्स प्ले पर बैटलग्राउंड सीजन2 देखा जा रहा है। लिस्ट में यह 9 नबंर पर है। इसे 2.4 मिलियन व्यूज मिले हैं।
द केरल स्टोरी 2 को भी ओटीटी पर देखा जा रहा है। जी5 पर इस फिल्म को 2.3 मिलियन व्यूज मिले हैं। टॉप 10 लिस्ट में यह आखिरी नंबर पर है।