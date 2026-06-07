Spoiler Alert: रक्षित के ऑफिस पहुंची उसकी मां, अपराजिता से करेगी सवाल

अपराजिता से रक्षित का सवाल

रक्षित उसे चाय बनाते देखता है तो वो उससे कहता है कि वो यहां चाय नहीं डिजाइन बनाने आई है। रक्षित समझ जाता है कि इरा ने अपराजिता से चाय बनाने को कहा है। वो अपराजिता से सवाल पूछता है। रक्षित इरा से कुछ भी कहता, उससे पहले ही अपराजिता रक्षित को ऐसा करने से मना कर देती है।