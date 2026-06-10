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Spoiler Alert: रक्षित को पता चला अपराजिता की शादी का सच, ललित ने चली नई चाल

Tum Dena Saath Mera Update: स्टार प्लस के सीरियल तुम देना साथ मेरा में अब रक्षित को अपराजिता की शादी का सच पता चल गया है। अब शो में जल्द ही दोनों की लव स्टोरी आगे बढ़ती नजर आएगी। 

Harshita PandeyJun 10, 2026 05:13 pm IST
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तुम देना साथ मेरा

स्टार प्लस के सीरियल तुम देना साथ मेरा में अबतक आपने देखा कि अपराजिता को लग रहा है कि रक्षित इरा को पसंद करता है। वो दोनों के साथ आने की कामना कर रही है।

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रक्षित और इरा

इधर इरा लगातार अपराजिता को परेशान कर रही है। इस बारे में रक्षित इरा से सवाल भी करता है। वो इरा से कहता है कि उसे अपराजिता को परेशान करना बंद कर देना चाहिए।

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अपराजिता से की रक्षित ने बात

रक्षित अपराजिता को उसके पिता को दोबारा साड़ी बुनने के लिए बढ़ावा देने के लिए थैंक्यू कहता है। ऑफिस से सब चले जाते हैं। रक्षित अपराजिता से भी ऑफिस से जाने के लिए कहता है।

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ऑफिस से निकल जाता है रक्षित

अपराजिता उससे कहती है कि वो अभी ऑफिस में रुककर काम करेगी। रक्षित भी चला जाता है अपने पापा को लेकर।

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अपराजिता से मिलने आया ललित

सबके ऑफिस से जाने के बाद अपराजिता के पास ललित आता है। ललित अपराजिता से माफी मांगने का नाटक करता है। जब अपराजिता नहीं मानती तो वो एक बार फिर भड़क जाता है।

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रक्षित के ऑफिस में लगी आग

अपराजिता भागकर अपने आपको एक कमरे में बंद कर लेती है। ललित के कहने पर भी जब अपराजिता दरवाजा नहीं खोलती। ललित पानी की बोतल लेकर मीटर बॉक्स पर फेंक देता है जिससे रक्षित के ऑफिस में आग लग जाती है।

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रक्षित के कैबिन में जाती है अपराजिता

अपराजिता अपनी जानपर खेलकर ऑर्डर के लिए तैयार की गईं साड़ियां बचाती है। एक डिब्बा रक्षित के कैबिन में रखा होता है। वो केबिन में वो डब्बा उठाने जाती है।

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ललित के बारे में सोचकर घबराई अपराजिता

उस केबिन में धुआं भरने लगता है कि तभी अपराजिता को किसी के आने की आहट सुनाई पड़ती है। उसे लगता है कि वहां पर ललित है।

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टेबल के नीचे छिपी अपराजिता

वो टेबल के नीचे छिप जाती है। इसके बाद वो बड़बड़ाने लगती है कि वो कभी उसके साथ वापस नहीं जाएगी। वो दोबारा अपना अपमान नहीं सहेगी।

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रक्षित देगा अपराजिता का साथ

हालांकि, ललित की जगह केबिन में रक्षित आता है। वो समझ जाता है कि अपराजिता अपनी शादी में खुश नहीं है। रक्षित अपराजिता से वादा करता है कि वो उसकी मदद करेगा।

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ललित चलेगा नई चाल

आनेवाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अपराजिता को परेशान करने के लिए ललित और उसकी मां एक नई चाल चलेगी। वो दोनों अपराजिता के घर के पास आकर रहने लगेंगे। अपराजिता ये बात रक्षित को भी बताती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ललित के मामले में कैसे रक्षित करेगा अपराजिता की मदद?

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