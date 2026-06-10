Spoiler Alert: रक्षित को पता चला अपराजिता की शादी का सच, ललित ने चली नई चाल

ललित चलेगा नई चाल

आनेवाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अपराजिता को परेशान करने के लिए ललित और उसकी मां एक नई चाल चलेगी। वो दोनों अपराजिता के घर के पास आकर रहने लगेंगे। अपराजिता ये बात रक्षित को भी बताती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ललित के मामले में कैसे रक्षित करेगा अपराजिता की मदद?