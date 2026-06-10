Spoiler Alert: रक्षित को पता चला अपराजिता की शादी का सच, ललित ने चली नई चाल

स्टार प्लस के सीरियल तुम देना साथ मेरा में अबतक आपने देखा कि अपराजिता को लग रहा है कि रक्षित इरा को पसंद करता है। वो दोनों के साथ आने की कामना कर रही है।
इधर इरा लगातार अपराजिता को परेशान कर रही है। इस बारे में रक्षित इरा से सवाल भी करता है। वो इरा से कहता है कि उसे अपराजिता को परेशान करना बंद कर देना चाहिए।
रक्षित अपराजिता को उसके पिता को दोबारा साड़ी बुनने के लिए बढ़ावा देने के लिए थैंक्यू कहता है। ऑफिस से सब चले जाते हैं। रक्षित अपराजिता से भी ऑफिस से जाने के लिए कहता है।
अपराजिता उससे कहती है कि वो अभी ऑफिस में रुककर काम करेगी। रक्षित भी चला जाता है अपने पापा को लेकर।
सबके ऑफिस से जाने के बाद अपराजिता के पास ललित आता है। ललित अपराजिता से माफी मांगने का नाटक करता है। जब अपराजिता नहीं मानती तो वो एक बार फिर भड़क जाता है।
अपराजिता भागकर अपने आपको एक कमरे में बंद कर लेती है। ललित के कहने पर भी जब अपराजिता दरवाजा नहीं खोलती। ललित पानी की बोतल लेकर मीटर बॉक्स पर फेंक देता है जिससे रक्षित के ऑफिस में आग लग जाती है।
अपराजिता अपनी जानपर खेलकर ऑर्डर के लिए तैयार की गईं साड़ियां बचाती है। एक डिब्बा रक्षित के कैबिन में रखा होता है। वो केबिन में वो डब्बा उठाने जाती है।
उस केबिन में धुआं भरने लगता है कि तभी अपराजिता को किसी के आने की आहट सुनाई पड़ती है। उसे लगता है कि वहां पर ललित है।
वो टेबल के नीचे छिप जाती है। इसके बाद वो बड़बड़ाने लगती है कि वो कभी उसके साथ वापस नहीं जाएगी। वो दोबारा अपना अपमान नहीं सहेगी।
हालांकि, ललित की जगह केबिन में रक्षित आता है। वो समझ जाता है कि अपराजिता अपनी शादी में खुश नहीं है। रक्षित अपराजिता से वादा करता है कि वो उसकी मदद करेगा।
आनेवाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अपराजिता को परेशान करने के लिए ललित और उसकी मां एक नई चाल चलेगी। वो दोनों अपराजिता के घर के पास आकर रहने लगेंगे। अपराजिता ये बात रक्षित को भी बताती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ललित के मामले में कैसे रक्षित करेगा अपराजिता की मदद?