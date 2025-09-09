अक्टूबर में थिएटर पर धमाका करेंगी ये बड़ी फिल्में, दीवाली पर लगेगा इन फिल्मों का मेला

अगले महीने यानी अक्टूबर को बॉक्स ऑफिस पर धमाका होने वाला है। दशहरा-दीवाली समेत ये त्योहार इन फिल्मों की रिलीज से सजने वाले हैं।
अक्टूबर शुरू होते ही सबसे पहला धमाका वरुण धवन कर रहे हैं अपनी फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' के साथ। इस फिल्म में जाह्नवी कपूर, सान्या मल्होत्रा, रोहित सराफ जैसे एक्टर्स नजर आने वाले हैं। फिल्म 2 अक्टूबर को थिएटर में दस्तक देगी।
खुशाली कुमार, महेश मांजरेकर और पीयूष मिश्रा स्टारर फिल्म दुलानियां ले आएगी 16 अक्टूबर को रिलीज हो रही है। इस फिल्म का डायरेक्शन अकशादिया लामा ने किया है।
लंबे समय से हॉरर फिल्म थामा का इंतजार हो रहा था। फिल्म में आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल जैसे एक्टर्स नजर आने वाले हैं। ये फिल्म 21 अक्टूबर को थिएटर में दस्तक देगी।
मिलाप जावेरी एक बार फिर एक अनोखी लव स्टोरी लेकर आ रहे हैं। इस फिल्म में हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा लीड रोल में नजर आएंगी। फिल्म एक दीवाने की दीवानियत थामा को टक्कर देते हए 21 अक्टूबर को रिलीज हो रही है।
परेश रावल की फिल्म द ताज स्टोरी एक शानदार कहानी लेकर आ रही है। ये एक कोर्टरूम ड्रामा फिल्म है जिसमें आगरा के ताजमहल को बनाए जाने को लेकर कई सवाल उठाए गए हैं। ताजमहल किसने बनवाया था इसे लेकर विवाद होता दिखेगा। ये फिल्म 31 अक्टूबर को रिलीज होगी।
अभिषेक राज और रजनीश ठाकुर के डायरेक्शन में बनी फिल्म वन टू चा चा चा 31 अक्टूबर को रिलीज हो रही है। इस फिल्म में आशुतोष राणा अहम किरदार में हैं। इसके अलावा ललित प्रभाकर, अनंत जोशी, अभिमन्यु सिंह, मुकेश तिवारी, हर्ष मायर नजर आने वाले हैं। ये इस सीजन की सबसे बड़ी कॉमेडी फिल्म मानी जा रही है।