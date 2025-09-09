अक्टूबर में थिएटर पर धमाका करेंगी ये बड़ी फिल्में, दीवाली पर लगेगा इन फिल्मों का मेला

वन टू चा चा चा

अभिषेक राज और रजनीश ठाकुर के डायरेक्शन में बनी फिल्म वन टू चा चा चा 31 अक्टूबर को रिलीज हो रही है। इस फिल्म में आशुतोष राणा अहम किरदार में हैं। इसके अलावा ललित प्रभाकर, अनंत जोशी, अभिमन्यु सिंह, मुकेश तिवारी, हर्ष मायर नजर आने वाले हैं। ये इस सीजन की सबसे बड़ी कॉमेडी फिल्म मानी जा रही है।