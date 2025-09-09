october releases 2025 ayushmann khurrana, varun dhawan, janhvi kapoor films are releasing अक्टूबर में थिएटर पर धमाका करेंगी ये बड़ी फिल्में, दीवाली पर लगेगा इन फिल्मों का मेला
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोमनोरंजनअक्टूबर में थिएटर पर धमाका करेंगी ये बड़ी फिल्में, दीवाली पर लगेगा इन फिल्मों का मेला

अक्टूबर में थिएटर पर धमाका करेंगी ये बड़ी फिल्में, दीवाली पर लगेगा इन फिल्मों का मेला

इस अक्टूबर थिएटर में जबरदस्त धमाका होने वाला है। वरुण धवन, आयुष्मान खुराना समेत दिग्गज एक्टर्स की फिल्में थिएटर में दस्तक देने वाली हैं। फेस्टिवल का ये महीना इन फिल्मों से खास होने वाला है। जानिए किस दिन दस्तक देंगी ये फिल्में।

Usha ShrivasTue, 9 Sep 2025 03:03 PM
1/7

अक्टूबर फिल्म रिलीज

अगले महीने यानी अक्टूबर को बॉक्स ऑफिस पर धमाका होने वाला है। दशहरा-दीवाली समेत ये त्योहार इन फिल्मों की रिलीज से सजने वाले हैं।

2/7

सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी

अक्टूबर शुरू होते ही सबसे पहला धमाका वरुण धवन कर रहे हैं अपनी फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' के साथ। इस फिल्म में जाह्नवी कपूर, सान्या मल्होत्रा, रोहित सराफ जैसे एक्टर्स नजर आने वाले हैं। फिल्म 2 अक्टूबर को थिएटर में दस्तक देगी।

3/7

दुल्हनियां ले आएगी

खुशाली कुमार, महेश मांजरेकर और पीयूष मिश्रा स्टारर फिल्म दुलानियां ले आएगी 16 अक्टूबर को रिलीज हो रही है। इस फिल्म का डायरेक्शन अकशादिया लामा ने किया है।

4/7

थामा

लंबे समय से हॉरर फिल्म थामा का इंतजार हो रहा था। फिल्म में आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल जैसे एक्टर्स नजर आने वाले हैं। ये फिल्म 21 अक्टूबर को थिएटर में दस्तक देगी।

5/7

एक दीवाने की दीवानियत

मिलाप जावेरी एक बार फिर एक अनोखी लव स्टोरी लेकर आ रहे हैं। इस फिल्म में हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा लीड रोल में नजर आएंगी। फिल्म एक दीवाने की दीवानियत थामा को टक्कर देते हए 21 अक्टूबर को रिलीज हो रही है।

6/7

द ताज स्टोरी

परेश रावल की फिल्म द ताज स्टोरी एक शानदार कहानी लेकर आ रही है। ये एक कोर्टरूम ड्रामा फिल्म है जिसमें आगरा के ताजमहल को बनाए जाने को लेकर कई सवाल उठाए गए हैं। ताजमहल किसने बनवाया था इसे लेकर विवाद होता दिखेगा। ये फिल्म 31 अक्टूबर को रिलीज होगी।

7/7

वन टू चा चा चा

अभिषेक राज और रजनीश ठाकुर के डायरेक्शन में बनी फिल्म वन टू चा चा चा 31 अक्टूबर को रिलीज हो रही है। इस फिल्म में आशुतोष राणा अहम किरदार में हैं। इसके अलावा ललित प्रभाकर, अनंत जोशी, अभिमन्यु सिंह, मुकेश तिवारी, हर्ष मायर नजर आने वाले हैं। ये इस सीजन की सबसे बड़ी कॉमेडी फिल्म मानी जा रही है।

Ayushmann Khurrana Sanam Teri Kasam Varun Dhawan Janhvi Kapoor