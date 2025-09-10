ना शाहरुख, ना अमिताभ, ना आमिर बल्कि इस एक्टर ने सबको पछाड़ दी हैं सबसे ज्यादा ब्लॉकबस्टर फिल्में

बॉलीवुड एक्टर्स

बॉलीवुड के कई ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने अपने करियर में हिट, सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। अब हम आपतो बताएंगे आईएमडीबी की रिपोर्ट के मुताबिक किस एक्टर ने सबपसे ज्यादा ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं।