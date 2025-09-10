ना शाहरुख, ना अमिताभ, ना आमिर बल्कि इस एक्टर ने सबको पछाड़ दी हैं सबसे ज्यादा ब्लॉकबस्टर फिल्में

बॉलीवुड के कई ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने अपने करियर में हिट, सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। अब हम आपतो बताएंगे आईएमडीबी की रिपोर्ट के मुताबिक किस एक्टर ने सबपसे ज्यादा ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं।
आईएमडीबी की रिपोर्ट के मुताबिक दिवंगत एक्टर दिलीप कुमार ने अपने करियर में 13 ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं।
शाहरुख खान ने भी अपने करियर में 13 ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं जिसमें लास्ट उनकी फिल्म पठान और जवान भी शामिल हैं।
सलमान खान ने 11 ब्लॉकबस्टर दी हैं। लास्ट उनकी टाइगर जिंदा है ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने 2 हिट फिल्में दी हैं, लेकिन ब्लॉकबस्टर नहीं।
अमिताभ ने 12 ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। लास्ट उनकी फिल्म कल्कि 2898 एडी ब्लॉकबस्टर थी।
धर्मेंद्र ने वहीं अपने करियर में 8 ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं।
ऋषि कपूर ने वहीं 8 ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं।
आमिर खान ने अपने करियर में 8 ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं।
सनी देओल ने वहीं 7 ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं।
राज कपूर ने 6 ब्लॉकबस्टर मूवीज भी दी हैं।
मनोज कुमार ने भी 6 ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं।
शशि कपूर ने भी 6 ब्लॉकब्सटर फिल्मों में काम किया है।