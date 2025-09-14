Not Priyanka Chopra Not Kajol Not Deepika Padukone But Katrina Kaif Have Most Number Of Blockbuster Movies न काजोल न दीपिका, इस एक्ट्रेस ने दी सबसे ज्यादा हिट फिल्में, अमिताभ बच्चन संग बी ग्रड फिल्म में कर चुकी है काम
इन अभिनेत्रियों ने करियर में कई हिट, सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं।

Priti KushwahaSun, 14 Sep 2025 09:14 PM
1/8

इस एक्ट्रेस ने दी सबसे ज्यादा हिट फिल्में

बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई एक्ट्रेसेस ऐसी रही हैं, जिन्होंने लंबे वक्त तक इंडस्ट्री पर राज किया। कई बड़े स्टार्स संग स्क्रीन शेयर किया। इन अभिनेत्रियों ने करियर में कई हिट, सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। आज हम आपको आईएमडीबी की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसी ही एक्ट्रेसेस के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा हिट फिल्में दी हैं।

2/8

कैटरीना कैफ

इस लिस्ट में सबसे पहला नाम बॉलीवुड की बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस कैटरीना कैफ का आता है। कैटरीना ने अपने करियर में करीब 56 फिल्में दी हैं। इसमें से 18 से ज्यादा फिल्में हिट, सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर रहीं। बात दें कि कैटरीना ने साल 2003 में बूम मूवी से डेब्यू किया था। ये एक बी ग्रेड फिल्म थी। इसमें उनके साथ अमिताभ बच्चन, जैकी श्रॉफ, गुलशन ग्रोवर, जीनत अमान जैसे स्टार्स थे।

3/8

काजोल

इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर बॉलीवुड की सुपरहिट एक्ट्रेस काजोल आती हैं। काजोल ने करियर में 32 फिल्में की हैं, जिनमें से 13 सुपरहिट हैं।

4/8

करीना कपूर

करीना ने अपने लंबे सफर में 60 से ज्यादा फिल्में की हैं और 13 हिट फिल्में दी हैं। इनमें से दो ऑल-टाइम ब्लॉकबस्टर, तीन ब्लॉकबस्टर और तीन सुपरहिट फिल्में हैं।

5/8

करिश्मा कपूर

करिश्मा 58 फिल्मों के साथ इस सूची में चौथे स्थान पर हैं। उन्होंने 10 हिट फिल्में दी हैं। अपने बेहतरीन दिनों में, उन्होंने एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दीं।

6/8

दीपिका पादुकोण

2007 में ओम शांति ओम से बॉलीवुड में कदम रखने वाली। दीपिका ने अपने करियर में करीब 17 हिट फिल्में दी हैं। वह एकमात्र ऐसी अभिनेत्री हैं जिनके नाम चार ब्लॉकबस्टर, एक ऑल-टाइम ब्लॉकबस्टर और एक सुपरहिट फिल्म सहित छह हिट फिल्मों रहीं।

7/8

प्रियंका चोपड़ा

हिट फिल्मों की एक और पावरहाउस मानी जाने वाली, प्रियंका चोपड़ा ने 41 फिल्मों में काम किया है, जिनमें से 8 सुपरहिट हैं। उन्होंने न केवल राष्ट्रीय स्तर पर, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपने अभिनय कौशल का लोहा मनवाया है।

8/8

रानी मुखर्जी

बॉलीवुड इंडस्ट्री की 'मर्दानी' रानी मुखर्जी के करियर में करीब 50 फिल्में कर चुकी हैं। इसमें से 9 हिट फिल्म, एक ब्लॉकबस्टर 'कुछ कुछ होता है' भी शामिल है।

