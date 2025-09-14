न काजोल न दीपिका, इस एक्ट्रेस ने दी सबसे ज्यादा हिट फिल्में, अमिताभ बच्चन संग बी ग्रड फिल्म में कर चुकी है काम

कैटरीना कैफ

इस लिस्ट में सबसे पहला नाम बॉलीवुड की बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस कैटरीना कैफ का आता है। कैटरीना ने अपने करियर में करीब 56 फिल्में दी हैं। इसमें से 18 से ज्यादा फिल्में हिट, सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर रहीं। बात दें कि कैटरीना ने साल 2003 में बूम मूवी से डेब्यू किया था। ये एक बी ग्रेड फिल्म थी। इसमें उनके साथ अमिताभ बच्चन, जैकी श्रॉफ, गुलशन ग्रोवर, जीनत अमान जैसे स्टार्स थे।