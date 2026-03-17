सलमान खान की मात्रभूमि से पहले, इन स्टार्स की मूवी के भी बदले नाम; एक के डायरेक्टर को पड़ गया था थप्पड़

मात्रभूमि

सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान का फैंस काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले जहां मूवी का टीजर रिलीज भी हो चुका, उसका अब ट्रेलर रिलीज से पहले नाम ही बदल गया है। सलमान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान का नाम अब मात्रभूमि कर दिया गया है। बता दें कि इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है जब रिलीज से पहले मूवी के नाम बदल दिए गए। अब आपको उन मूवीज के बारे में ही बताते हैं।