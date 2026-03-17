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सलमान खान की मात्रभूमि से पहले, इन स्टार्स की मूवी के भी बदले नाम; एक के डायरेक्टर को पड़ गया था थप्पड़

आज हम आपको कई ऐसी फिल्मों के बारे में बताने वाले हैं जिनके नाम बदले गए हैं कॉन्ट्रोवर्सीज के बाद। इस फिल्म में कई बड़े स्टार्स की मूवीज के नाम शामिल हैं।

Sushmeeta SemwalMar 17, 2026 02:40 pm IST
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बॉलीवुड फिल्में

बॉलीवुड में कई ऐसी मूवीज हैं जिनके नाम विवादों के बाद बदले गए हैं। इस दौरान कुछ फिल्मों को तो बैन करने की मांग तक हुई थी।

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मात्रभूमि

सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान का फैंस काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले जहां मूवी का टीजर रिलीज भी हो चुका, उसका अब ट्रेलर रिलीज से पहले नाम ही बदल गया है। सलमान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान का नाम अब मात्रभूमि कर दिया गया है। बता दें कि इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है जब रिलीज से पहले मूवी के नाम बदल दिए गए। अब आपको उन मूवीज के बारे में ही बताते हैं।

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लक्ष्मी

अक्षय कुमार की हॉरर कॉमेडी फिल्म लक्ष्मी का पहले नाम लक्ष्मी बॉम्ब था। लेकिन फिर कुछ लोगों ने विरोध किया कि इससे भगवान लक्ष्मी की डिसरिस्पेक्ट हो रही है और धार्मिक भावनाएं भी आहत हुई है। काफी विरोध के बाद मूवी को लक्ष्मी ही नाम दिया गया।

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पद्मावत

संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत को लेकर तो काफी बवाल हुआ था। फिल्म का नाम पहले पद्मावती था, लेकिन फिर काफी हंगामे और प्रोटेस्ट के बाद मूवी का नाम पद्मावत कर दिया गया। इतना ही नहीं उस वक्त यह भी खबर आई थी कि विरोध के दौरान संजय लीला भंसाली को किसी ने थप्पड़ भी मार दिया था।

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जजमेंटल है क्या

कंगना रनौत और राजकुमार राव की फिल्म मेंटल है क्या जब रिलीज हो रही थी तब मेंटल हेल्थ वकील इसके खिलाफ खड़े हो गए। उनका कहना है कि मेंटर सेन्सिटिव वर्ड है। इसके बाज मूवी का नाम जजमेंटल है क्या कर दिया गया था।

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बिल्लू

शाहरुख खान और इरफान खान की फिल्म बिल्लू बार्बर के दौरान भी काफी विवाद हुआ था। ऐसा कहा गया था कि इससे बाल काटने वाले बार्बर को डिसरिस्पेक्ट से दिखाया है। बाद में मूवी का नाम सिर्फ बिल्लू कर दिया गया था।

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लवयात्री

सलमान खान के जीजा आयुष शर्मा की पहली फिल्म लवयात्री को सलमान खान के प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले ही बनाया गया था। लेकिन फिर लोगों ने विरोध किया कि इसमें नवरात्री वर्ड हो रहा है एड तो बाद में मूवी का जो पहला नाम था लवरात्री, उसे लवयात्री कर दिया गया था।

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गोलियों की रासलीला- राम लीला

दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की फिल्म गोलियों की रासलीला-राम लीला पर भी विरोध हुआ था। पहले फिल्म का नाम सिर्फ राम लीला था, लेकिन लोगों को यह पसंद नहीं आया और अपनी नाराजगी जताई। इसके बाद मूवी का नाम गोलियों की रासलीला राम लीला कर दिया गया।

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सत्यप्रेम की कथा

कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की रोमांटिक फिल्म सत्य्प्रेम की कथा के नाम पर भी विवाद हुआ था। पहले फिल्म का नाम सत्यनारायाण की कथा था जो बाद में बदलकर सत्यप्रेम की कथा हो गया।

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