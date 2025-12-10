छावा या धुरंधर नहीं, इस फिल्म ने सबसे कम समय में कमाए 100 करोड़, सलमान, अजय, अक्षय रह गए पीछे

वॉर-2

इस लिस्ट में नंबर 1 नंबर पर ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म वॉर 2 है। फिल्म से ऑडियंस को इतनी उम्मीदें थीं कि सिर्फ 2 दिनों में फिल्म ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था। फिल्म 14 अगस्त गुरुवार को रिलीज़ हुई थी। फिल्म ने पहले दिन 52 करोड़ और दूसरे दिन 57 करोड़ कमा कर सिर्फ दो दिनों में 109 करोड़ कमा लिए थे।