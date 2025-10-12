Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi NewsफोटोमनोरंजनOTT Release This Week: 'वॉर 2' से 'मिराई' तक..., OTT पर चली एंटरटेनमेंट की आंधी, रिलीज हुईं ये फिल्में-वेब सीरीज

OTT Release This Week: 'वॉर 2' से 'मिराई' तक..., OTT पर चली एंटरटेनमेंट की आंधी, रिलीज हुईं ये फिल्में-वेब सीरीज

इस हफ्ते नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, सोनी लिव, जी5, एम एक्स प्लेयर पर कई नई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हो रही हैं। तो चलिए देखते हैं पूरी लिस्ट...

Priti KushwahaSun, 12 Oct 2025 12:21 PM
1/8

'वॉर 2' से 'मिराई' तक..., OTT पर चली एंटरटेनमेंट की आंधी

OTT Release This Week: दिवाली का लॉन्ग वीकेंड आने वाला है। ऐसे में हर कोई अपने परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बताएगा बताएगा। अब इस फैमिली टाइम को आप और भी मजेदार बनाना चाहते हैं तो ओटीटी पर जरूर देखें ये फिल्में और सीरीज। जी हां, इस हफ्ते नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, सोनी लिव, जी5, एम एक्स प्लेयर पर कई नई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हो रही हैं। तो चलिए देखते हैं पूरी लिस्ट...

2/8

वॉर 2

ओटीटी रिलीज की अगर बात करें तो ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म 'वॉर 2' 9 अक्टूबर को ओटीटी पर रिलीज हो गई है। ये फिल्म आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगी।

3/8

जमनापार

ब्लॉकबस्टर सीरीज 'जमनापार 2' का दूसरा सीजन भी ओटीटी पर आ गया है। इस सीरीज का दूसरा सीजन 10 अक्टूबर को अमेजन एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीम हो गया है। नए सीजन में ऋत्विक साहोरे, वरुण बडोला, अंकिता सहगल, सृष्टि गांगुली रिंदानी, अनुभा फतेहपुरिया, ध्रुव सहगल और इंदर साहनी जैसे स्टार्स अहम रो में हैं।

4/8

सर्च: द नैना मर्डर केस

अभिनेत्री कोंकणा सेन शर्मा की मोस्ट अवेटेड सीरीज 'सर्च: द नैना मर्डर केस' भी 10 अक्टूबर को जियो हॉटस्टार पर आ चुकी है। कोंकणा की इस सीरीज का निर्देशन रोहन सिप्पी ने किया है।

5/8

कुरुक्षेत्र

'कुरुक्षेत्र: महाभारत का महायुद्ध' पर बनी एनिमेटेड सीरीज का हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। इस सीरीज को नेटफ्लिक्स पर 10 अक्टूबर, 2025 से देखा जा सकेगा। अगर आप भी एनिमेटेड फिल्म या सीरीज के दीवाने हैं, तो आपका इंतजार जल्दी ही खत्म होने वाला है।

6/8

द वूमन इन केबिन 10

अगर आप किसी मिस्ट्री ड्रामा का इंतजार कर रहे हैं, तो 'द वूमन इन केबिन 10' आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। इसमें आपको एक पत्रकार की कहानी देखने को मिलेगी। ये सीरीज 10 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर आ चुकी है।

7/8

मिराई

डायरेक्टर कार्तिक गट्टमनेनी के निर्देशन में बनी 'मिराई' में एक बार फिर से तेजा सज्जा ने अपनी दमदार एक्टिंग का जलवा दिखाया है। हनुमान के बाद तेजा इस मूवी में फिर से छा गए। ये फिल्म जियो हॉटस्टार पर 10 अक्टूबर से नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकेगा।

8/8

एव्रीबडी लव मी व्हेन आई एम डेड

अगर आप भी अंग्रेजी फिल्मों और सीरीज के शौकीन हैं, तो आपके लिए एव्रीबडी लव मी व्हेन आई एम डेड एक बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। ये सीरीज 14 अक्टूबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी।

War 2