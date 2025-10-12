OTT Release This Week: 'वॉर 2' से 'मिराई' तक..., OTT पर चली एंटरटेनमेंट की आंधी, रिलीज हुईं ये फिल्में-वेब सीरीज

'वॉर 2' से 'मिराई' तक..., OTT पर चली एंटरटेनमेंट की आंधी

OTT Release This Week: दिवाली का लॉन्ग वीकेंड आने वाला है। ऐसे में हर कोई अपने परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बताएगा बताएगा। अब इस फैमिली टाइम को आप और भी मजेदार बनाना चाहते हैं तो ओटीटी पर जरूर देखें ये फिल्में और सीरीज। जी हां, इस हफ्ते नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, सोनी लिव, जी5, एम एक्स प्लेयर पर कई नई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हो रही हैं। तो चलिए देखते हैं पूरी लिस्ट...