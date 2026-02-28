10 हफ्तों से नेटफ्लिक्स टॉप 10 में ये फिल्म, बॉक्स ऑफिस पर की 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई

अगर आप अच्छी कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म देखने का प्लान कर रहे हैं तो हम आपको एक ऐसी बॉलीवुड फिल्म के बारे में बता रहे हैं जो नेटफ्लिक्स टॉप 10 में 10 हफ्तों से ट्रेंड कर रही है।
फिल्म साल 2025 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का नाम है जॉली एलएलबी 3। फिल्म में अक्षय कुमार और अरशद वारसी अहम रोल निभाते नजर आए थे।
ये फिल्म नेटफ्लिक्स के टॉप 10 में 10 हफ्तों से बनी है। टॉप 10 की लिस्ट में अक्षय और अरशद की ये फिल्म 10वें नंबर पर है।
जॉली एलएलबी 3 को सुभाष कपूर ने डायरेक्ट की है। फिल्म 19 सितंबर 2025 को रिलीज हुई थी।
फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। sacnilk.com के मुताबिक, फिल्म ने भारत में 116.75 करोड़ (नेट) की कमाई की थी।
फिल्म में अरशद वारसी और अक्षय कुमार के साथ-साथ हुमा कुरैशी, सौरभ शुक्ला, गजराज राव और अमृता राव जैसे कलाकार नजर आए हैं। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.5 है।
नेटफ्लिक्स टॉप 10 में जॉली एलएलबी के अलावा जो हिंदी फिल्में मौजूद हैं उनमें हक, दे दे प्यार दे 2, साथिया, तेरे इश्क में, दम लगाके हईशा और धुरंधर शामिल है।