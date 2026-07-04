Netflix Upcoming: नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते क्या देखें? आ गई फिल्मों-सीरीज की पूरी लिस्ट

नथिंग टू लूज

नेटफ्लिक्स पर 8 जुलाई को रिलीज होने जा रही यह एक मां की कहानी है जिसका बेटा बीमार है, और उसके इलाज के लिए उसे एक डोनर की तलाश है। अपने बच्चे की जान बचाने के लिए यह मां किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अगर आपने अमेजन प्राइम पर ब्रीद का पहला सीजन देखा है, तो यह कहानी उससे थोड़ी मिलती जुलती लग सकती है।