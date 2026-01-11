नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रहे हैं टॉप 10 शोज, कपिल शर्मा के कॉमेडी शो को पछाड़ नंबर 1 ये साइंस फिक्शन हॉरर ड्रामा

नेटफ्लिक्स पर हर हफ्ते कई शोज ट्रेंड करते हैं। इनकी लिस्ट में हर हफ्ते बदलाव देखने को मिलता है। इस हफ्ते ही टॉप 10 शोज ट्रेंड कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इस हफ्ते कौन सा नंबर पर है। यहां देखें पूरी लिस्ट...
स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 एक अमेरिकी साइंस फिक्शन हॉरर ड्रामा टेलीविजन सीरीज है। ये इसका आखिरी सीजन है। ये शोज इस हफ्ते नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है।
कपिल शर्मा का कॉमेडी शो इस वीक दूसरे नंबर पर है। आईएमडीबी पर इसे 6.5 की रेटिंग मिली है।
कुणाल खेमू स्टारर 'सिंगल पापा' तीसरे नंबर पर है। इसकी कहानी गुड़गांव के गबरू गौरव गहलोत (कुणाल खेमू) के इर्द, गिर्द घूमती है, जिस पर पिता बनने की धुन सवार है।
नेटफ्लिक्स पर कैशेरो चौथे पर है। कैशेरो एक एक्शन सुपरहीरो ड्रामा है जिसमें किम ह्ये हून भी नजर आ रहे हैं। ये के-ड्रामा 8 एपिसोड्स में बनकर तैयार हुआ है और 26 दिसंबर को रिलीज हुई है।
नेटफ्लिक्स की शानदर सीरीज रन अवे लिस्ट में पांचवें पर है।
जुजुत्सु काइसेन लिस्ट में छठे पर है।
द रूकी में जॉन नोलन और टीम को नए 'रूक' और खतरनाक कैदियों से निपटने दिखाया गया। इसके 18 एपिसोड आ चुके हैं। ये सीरीज 7वें नंबर पर है।
एमिली इन पेरिस नेटफ्लिक्स की एक अमेरिकी रूमानी कॉमेडी-ड्रामा टेलीविजन सीरीज है। इसे डेरेन स्टार द्वारा बनाया गया है। ये सीरीज 8वें नंबर पर है।
शेफाली शाह स्टारर दिल्ली क्राइम इस लिस्ट में नवें पर है। ये एक भारतीय क्राइम ड्रामा सीरीज है, जो रिची मेहता द्वारा लिखित और निर्देशित है। इसमें हुमा कुरैशी की एक्टिंग ने भी सबका दिल जीता।