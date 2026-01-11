नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रहे हैं टॉप 10 शोज, कपिल शर्मा के कॉमेडी शो को पछाड़ नंबर 1 ये साइंस फिक्शन हॉरर ड्रामा

नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रहे हैं टॉप 10 शोज

नेटफ्लिक्स पर हर हफ्ते कई शोज ट्रेंड करते हैं। इनकी लिस्ट में हर हफ्ते बदलाव देखने को मिलता है। इस हफ्ते ही टॉप 10 शोज ट्रेंड कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इस हफ्ते कौन सा नंबर पर है। यहां देखें पूरी लिस्ट...