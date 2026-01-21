नेटफ्लिक्स की ऐसी थ्रिलर-सस्पेंस से भरी फिल्में और सीरीज, देखेंगे तो नजरें नहीं हटा पाएंगे

इत्तेफाक

सोनाक्षी सिन्हा और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म इत्तेफाक एक लेखकर की स्टोरी है जिस पर उसकी पत्नी के मर्डर का आरोप है। हालांकि बचते-बचते तभी माया(सोनाक्षी) के घर में बचने जाता है कि तभी पता चलता है कि सोनाक्षी के पति की भी मौत हो गई है। अब दोनों अपनी-अपनी स्टोरी सुनाते हैं और ये मामला आगे कैसे सस्पेंस से भर जाता है वो काफी मजेदार है।