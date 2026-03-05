नेटफ्लिक्स की टॉप सच्ची घंटनाओं पर आधारित डॉक्यूमेंट्री, देखकर खड़े हो जाएंगे रोंगटे

मर्डर इन कोर्टरूम

इस क्राइम डॉक्यूमेंट्री के 3 पार्ट्स हैं और इसमें अक्कू यादव की स्टोरी दिखाई गई है एक क्रिमिनल की जिसे सतर्कता समूह के सदस्यों ने मार गिराया। कई सालों तक वह नागपुर के कस्तूरबा नगर में महिलाओं को डराकर रखता था। लेकिन फिर एक दिन जब वह कोर्ट में था तब 200 महिलाओं ने उस पर अटैक किया। इसमें पुलिस स्टाफ और जिन महिलाओं पर वो सब गुजरा वो सब दिखाया गया है।