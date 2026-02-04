नेटफ्लिक्स पर 2026 में मचेगा तूफान, जारी हुई रिलीज होने वाली फिल्में और सीरीज की लिस्ट

फैमिली बिजनेस

अनिल कपूर और विजय वर्मा साथ आ रहे हैं फैमिली बिजनेस सीरीज के साथ। इसमें अनिल कपूर ने बिजनेस टाइकून का किरदार निभाया है। इस सीरीज में रिया चक्रवर्ती, ध्रुव सेहगल, नेहा धूपिया, रायमा सेनस आकाक्ष खुराना, अपार मेहता भी हैं। रिया इस सीरीज के जरिए कमबैक कर रही हैं।