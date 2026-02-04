नेटफ्लिक्स पर 2026 में मचेगा तूफान, जारी हुई रिलीज होने वाली फिल्में और सीरीज की लिस्ट

नेटफ्लिक्स ने 2026 में आने वाली फिल्में और सीरीज की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में कई स्टार्स की फिल्में और सीरीज शामिल हैं जैसे सैफ अली खान से लेकर माधुरी दीक्षित तक।
सनी देओल और अक्षय खन्ना साथ में आ रहे हैं फिल्म इक्का को लेकर। फिल्म में सनी और अक्षय के साथ दीया मिर्जा, तिलोत्तमा शोम और संजीदा शेख भी हैं। बता दें कि दोनों लीड एक्टर्स सनी और अक्षय की लास्ट फिल्में बॉर्डर 2 और धुरंधर सुपरहिट रही हैं।
इमरान खान बतौर लीड एक्टर अधूरे हम, अधूरे तुम से वापसी कर रहे हैं। यह उनका कमबैक प्रोजेक्ट है जिसमें उनके साथ भूमि पेडनेकर लीड रोल में हैं।
भूवन बम की अपनी पॉपुलर सीरीज ढिंढोरा का दूसरा सीजन लेकर आ रहे हैं। इस कॉमेडी सीरीज में भूवन अपने पॉपुलर किरदार समीर और टीटू मामा के किरदार निभाएंगे।
अनिल कपूर और विजय वर्मा साथ आ रहे हैं फैमिली बिजनेस सीरीज के साथ। इसमें अनिल कपूर ने बिजनेस टाइकून का किरदार निभाया है। इस सीरीज में रिया चक्रवर्ती, ध्रुव सेहगल, नेहा धूपिया, रायमा सेनस आकाक्ष खुराना, अपार मेहता भी हैं। रिया इस सीरीज के जरिए कमबैक कर रही हैं।
सैफ अली खान की क्राइम ड्रामा कर्तव्य भी इसी साल नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। इसमें सैफ ने पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाया है जो अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी और फैमिली सेफ्टी के बीच में फंस जाता है।
लस्ट स्टोरीज का तीसरा सीजन भी आ रहा है। इस बार लस्ट सीजन को विक्रमादित्य मोटवानी, शकुन बत्रा, किरण राव, विशाल भारद्वाज अलग-अलग शॉर्ट स्टोरीज को लेकर आ रहे हैं।
सैफ अली खान एक और फिल्म लेकर आ रहे हैं हम हिंदुस्तानी। इसमें सैफ के साथ प्रतीक गांधी अहम किरदार में हैं।
माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी की मां-बहन भी नेटफ्लिक्स पर आएगी इसी साल। यह एक डार्क कॉमेडी फिल्म होगी जिसमें माधुरी ने तृप्ति की मां का किरदार निभाया है।
पत्रलेखा, सान्या मल्होत्रा, सीमा पाहवा की फिल्म टोस्टर नेटफ्लिक्स पर आएगी। इस फिल्म को राजकुमार राव ने प्रोड्यूस किया है।
प्राजक्ता कोली और रोहित सराफ की रोमांटिक कॉमेडी सीरीज मिसमैच्ड का फाइनल सीजन भी इसी साल नेटफ्लिक्स पर आएगा।
मनोज बाजपेयी का क्राइम ड्रामा फिल्म घूसखोर पंडत भी इसी साल आएगी। इसमें मनोज ने पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाया है।
कोंकणा सेन शर्मा और प्रतीभा रांता का एक्यूज्ड शो भी आएगा। इसमें कोंकणा ने मेडिकल प्रोफेशनल का किरदार निभाया है।
रवि किशन अपने वीडी त्यागी किरदार के साथ वापसी आ रहे हैं। वह शो में अब जज बनकर दिखेंगी नई जिम्मेदारी और पॉवर के साथ। इस शो में रवि किशन, निधि बिष्ट, नायला ग्रेवाल और कुषा कपिला हैं।
ऑपरेशन सफेद सागर फिल्म 1999 भारत-पाकिस्तान कारगिल वॉर पर आधारित है और इसे एयर फोर्स के तौर से दिखाया जाएगा। इसमें जिमी शेरगिल, सिद्धार्थ, दिया मिर्जा, अभिय वर्मा, प्राजक्ता कोली और मिहिर अहुजा हैं।
परिणीति चोपड़ा तलाश अ मदर सर्च सीरीज लेकर आ रहीं हैं नेटफ्लिक्स पर। इस सीरीद में परिणीति के साथ ताहिर राज भसिन, सोनी राजदान और अनूप सोनी भी हैं।