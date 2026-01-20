नेटफ्लिक्स की टॉप हॉरर फिल्में और सीरीज, डर के मारे हो जाएंगे रोंगटे खड़े; अकेले में ना देखें

नेटफ्लिक्स ओटीटी प्लेटफॉर्म के सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म में से एक हैं। नेटफ्लिक्स में कई ऐसी हॉरर फिल्में और सीरीज हैं जिन्हें काफी पसंद किया गया है। बताते हैं आपको अब उन हॉरर फिल्मों और सीरीज के बारे में जिन्हें देखकर आप भी कांप जाएंगे।
अजय देवगन और आर माधवन की फिल्म शैतान साल 2024 की सुपरनेचुरल साइकोलॉजिकल फिल्म है जिसे विकास बहल ने डायरेक्ट किया है। यह फिल्म साल 2023 की गुजराती फिल्म वंश का हिंदी रीमेक है। इस फिल्म को जितना थिएटर में पसंद किया, उतना ही जबरदस्त रिस्पॉन्स इसे नेटफ्लिक्स में मिला है।
तृप्ति डिमरी की फिल्म बुलबुल भी सुपरनेचुरल थ्रिलर फिल्म है। फिल्म को अनविता दत्त ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में तृप्ति डिमरी के साथ अविनाश तिवारी, राहुल बोस भी अहम किरदार में हैं। बुलबुल नेटफ्लिक्स पर ही स्ट्रीम हो रही है।
घोल इंडियन हॉरर थ्रिलर मिनी सीरीज है नेटफ्लिक्स की। फिल्म में राधिका आप्टे लीड रोल में हैं।
काली कुही साल 2020 की सुपरनेचुरल हॉरर फिल्म है नेटफ्लिक्स की जिसमें रीवा अरोड़ा, संजीदा शेख और शबाना आजमी लीड रोल में हैं।
सोहम शाह की तुम्बाड़ फिल्म जबरदस्त हॉरर फिल्मों में से एक है। इस फिल्म को काफी पसंद किया गया है। ये फिल्म आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।
अनुष्का शर्मा की फिल्म परी भी एक हॉरर फिल्म है जिसमें दिखाया जाता है कि कैसे वह भी एक शैतानी रिचुअल की विक्टिम हो जाती है। इस फिल्म में हॉरर और सस्पेंस का भरपूर मिक्सचर है।
बेताल एक जॉम्बी हॉरर सीरीज है। इस सीरीज को देखते हुए आप हर वक्त चौंकेंगे और डरेंगे जरूर। इसको भी आप नेटफ्लिक्स में देख सकते हैं।
जावेद जाफरी की फिल्म लुप्त भी काफी डरावनी फिल्म है। यह साल 2003 में रिलीज हुई डेड एन्डैंड का हिंदी रीमेक है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग भी 7 से ज्यादा है।