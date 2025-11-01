नेटफ्लिक्स पर मिलेगा थ्रिलर का दमदार डोज, रिलीज होंगी ये 7 दहला देने वाली वेब सीरीज

हेवेलियस (Heweliusz)

जब एक शिप के डूब जाने से तमाम लोगों की जान चली जाती है, तो एक ऑफ ड्यूटी कैप्टन इसके पीछे के राजों का पर्दाफाश करने का बीड़ा उठाता है। लड़ाई उन लोगों को न्याय दिलाने की है जो अब नहीं रहे, या जिन्हें वो पीछे छोड़ गए हैं। यह कमाल की सीरीज 5 नवंबर को रिलीज होगी।