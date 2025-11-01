नेटफ्लिक्स पर मिलेगा थ्रिलर का दमदार डोज, रिलीज होंगी ये 7 दहला देने वाली वेब सीरीज

ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर नवंबर में 7 ऐसी थ्रिलर वेब सीरीज रिलीज होने जा रही हैं जो आपका दिमाग घुमा देंगी। तो चलिए जानते हैं इनकी कहानी और इनकी रिलीज डेट के बारे में।
जब एक शिप के डूब जाने से तमाम लोगों की जान चली जाती है, तो एक ऑफ ड्यूटी कैप्टन इसके पीछे के राजों का पर्दाफाश करने का बीड़ा उठाता है। लड़ाई उन लोगों को न्याय दिलाने की है जो अब नहीं रहे, या जिन्हें वो पीछे छोड़ गए हैं। यह कमाल की सीरीज 5 नवंबर को रिलीज होगी।
कहानी है दो ऐसी औरतों की जो अपनी शादी को खत्म करने के लिए एक मर्डर प्लान करती हैं। यह रोमांच से लबरेज कहानी 13 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है।
मुक्केबाजी का मुकाबला कैसे इज्जत का सवाल बन चुका है, यह आपको हकीकत और फसाने के करीब से होकर गुजारेगा। यह कमाल की कहानी नेटफ्लिक्स पर 14 नवंबर को रिलीज होने जा रही है।
जब विन्स के फुटबॉल स्टार चाचा की मौत हो जाती है, तो उसकी जिंदगी में कई चौंकाने वाली घटनाएं होती हैं। पहला सीजन काफी दमदार रहा था, अब दूसरा सीजन 6 नवंबर को रिलीज होने जा रहा है।
एक समुराई अब ऐसे खेल का हिस्सा बन चुका है, जहां एक दूसरे को मारकर पॉइंट कमाने होते हैं और सवाल यह है कि आखिरी बचा समुराई कौन होगा। यह थ्रिलर से लबरेज सीरीज 13 नवंबर को रिलीज होगी।
नेटफ्लिक्स पर आई इस सीरीज के पिछले 2 सीजन दमदार रहे थे, अब तीसरी कहानी आ चुकी है जो आपको हकीकत के वो आयाम दिखाएगी जो आपको शायद खबरों में नहीं दिखे थे। रिलीज डेट 13 नवंबर रहेगी।
अपने छोटे बेटे की मौत के बाद से एक लेखिका पब्लिक लाइफ से से दूर हो गई है। लेकिन उसकी जिंदगी बदलती है जब उसे एक कहानी के लिए दिलचस्प विषय मिलता है। यह गजब की सीरीज 13 नवंबर को रिलीज होगी।