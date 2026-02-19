नेटफ्लिक्स पर इन 7 फिल्मों का हो रहा बेसब्री से इंतजार, जानें क्या है खासियत और कहानी

इक्का

यह एक इंटेंस कोर्टरूम ड्रामा है जिसमें एक ईमानदार वकील (सनी देओल) को एक ऐसे व्यक्ति का केस लड़ना पड़ता है जिसका करियर उसने खुद कभी बर्बाद किया था। मूवी में सनी देओल, अक्षय खन्ना, दीया मिर्जा और तिलोत्तमा शोम हैं। फिल्म की यूएसपी ये है कि अक्षय खन्ना और सनी देओल 29 साल बाद यानी बॉर्डर के बाद एक साथ आ रहे हैं। कुछ सालों से दोनों का अलग-अलग कमबैक चर्चा में है।