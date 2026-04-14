नेटफ्लिक्स की 7 सबसे ज्यादा देखी गईं डॉक्यूमेंट्री फिल्में, सामने लाईं ऐसा सच कि दंग रह गई दुनिया

नेटफ्लिक्स की सबसे ज्यादा देखी गई 7 डॉक्यूमेंट्री फिल्में

कहते हैं कि हकीकत कई बार कल्पना से ज्यादा रोमांचक और दिलचस्प होती है। शायद यही वजह है कि हमें सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में ज्यादा पसंद आती हैं। अगर आपको भी डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का शौक तो जान लीजिए नेलफ्लिक्स पर मौजूद इन टॉप 7 फिल्मों के बारे में। ये नेटफ्लिक्स पर आज तक सबसे ज्यादा देखी गई डॉक्यूमेंट्री फिल्मों में गिनी जाती हैं।