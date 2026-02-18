Netflix Top 10 Web Series: इन धांसू सीरीज पर भारी पड़ी ये एक हिंदी कहानी, आते ही सभी को पछाड़ा

कोहरा 2

बरुन सोबती और मोना सिंह स्टारर वेब सीरीज कोहरा 2 देश के साथ विदेशों में भी छाई हुई है। इस सीरीज में एक मर्डर मिस्ट्री दिखाई गई है। कहानी की शुरुआत और अंत आपको सीट से हिलने नहीं देता। इसलिए कोहरा 2 देश में नंबर 1 और विदेशों में भी ट्रेंड कर रही है।