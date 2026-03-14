Netflix Top 10: आज नेटफ्लिक्स पर सबसे ज्यादा देखी जा रही हैं ये वेब सीरीज, नंबर 1 ने सबको पछाड़ा

द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा

कपिल शर्मा के शो पर हर हफ्ते गेस्ट आते हैं। लेकिन पिछले हफ्ते आए रवि किशन, मलाइका अरोड़ा और ओरी के साथ वाला एपिसोड पिछले हफ्ते से अभी तक ट्रेंड कर रहा है। इस एपिसोड में सुनील ग्रोवर ने नवजोद सिंह सिद्धू की नकल कर मलाइका के साथ फ्लर्ट किया था। ये इ[एपिसोड आज नंबर 4 पर ट्रेंड कर रहा है।