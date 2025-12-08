15 साल बाद नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही है रणवीर सिंह की ये ब्लॉकबस्टर फिल्म, ट्रेंडिंग लिस्ट में शामिल हुई ये फिल्में

द गर्लफ्रेंड

रश्मिका मंदाना और रवि तेजा की ‘द गर्लफ्रेंड’ नेटफ्लिक्स पर आज नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है। रिलीज के बाद से ही इसकी इमोशनल लव-स्टोरी और रश्मिका की परफॉर्मेंस लगातार चर्चा में हैं। फिल्म की सादगी भरी कहानी युवाओं को कनेक्ट कर रही है और व्यूअरशिप तेज़ी से बढ़ रही है।