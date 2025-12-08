15 साल बाद नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही है रणवीर सिंह की ये ब्लॉकबस्टर फिल्म, ट्रेंडिंग लिस्ट में शामिल हुई ये फिल्में

आज नेटफ्लिक्सपर ट्रेंड कर रही हैं ये फिल्में-
रश्मिका मंदाना और रवि तेजा की ‘द गर्लफ्रेंड’ नेटफ्लिक्स पर आज नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है। रिलीज के बाद से ही इसकी इमोशनल लव-स्टोरी और रश्मिका की परफॉर्मेंस लगातार चर्चा में हैं। फिल्म की सादगी भरी कहानी युवाओं को कनेक्ट कर रही है और व्यूअरशिप तेज़ी से बढ़ रही है।
जय कुमार और निशा वर्मा स्टारर थ्रिलर ‘स्टीफ़न’ नेटफ्लिक्स इंडिया की ट्रेंडिंग लिस्ट में नंबर 2 पर बना हुआ है। फिल्म का साइकोलॉजिकल टच और जय की इंटेंस एक्टिंग लगातार चर्चा में है। इसकी पकड़ वाली कहानी ऑडियंस को शुरू से अंत तक बांधे रख रही है।
विष्णु विशाल और प्रिया आनंद की तमिल फिल्म ‘आर्यन’ आज नेटफ्लिक्स पर नंबर 3 पर ट्रेंड कर रही है। रिश्तों और इमोशन पर आधारित इसकी सधी हुई कहानी ऑडियंस को जोड़ रही है। दोनों की स्क्रीन केमिस्ट्री और स्मूद ट्रीटमेंट ने फिल्म को अच्छी व्यूअरशिप दिलाई है।
वरुण धवन और जान्हवी कपूर की ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ नेटफ्लिक्स पर नंबर 4 पर ट्रेंड जारी रखे हुए है। रोमांटिक-कॉमेडी जॉनर में दोनों की फ्रेश जोड़ी ऑडियंस को भा रही है। हल्की-फुल्की कहानी और पारिवारिक टच फिल्म को वीकेंड फेवरेट बना रहे हैं।
अन्ना केंड्रिक और जस्टिन टिम्बरलेक की आवाज़ों वाली एनिमेशन फिल्म ‘ट्रोल 2’ नेटफ्लिक्स पर नंबर 5 पर ट्रेंड कर रही है। रंग-बिरंगे विजुअल्स और म्यूजिकल फील बच्चों और फैमिली ऑडियंस को खूब पसंद आ रही है। छुट्टियों के सीजन में इसकी व्यूअरशिप लगातार बढ़ रही है।
अक्षय कुमार, अरशद वारसी और हुमा कुरैशी की ‘जॉली एलएलबी 3’ नेटफ्लिक्स पर नंबर 6 पर ट्रेंड कर रही है। कोर्टरूम ड्रामा और कॉमिक टक्कर के कारण फिल्म को ओटीटी पर भी अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। दोनों जॉली की बहस और मनोरंजक अंदाज़ ऑडियंस को हंसा रहा है।
रणवीर सिंह और अनुष्का शर्मा की ‘बैंड बाजा बारात’ आज नेटफ्लिक्स की ट्रेंडिंग लिस्ट में नंबर 7 पर है। दिल्ली की वेडिंग दुनिया पर आधारित यह रोमांटिक-कॉमेडी 15 सालों बाद भी ऑडियंस की फेवरेट बनी हुई है। दोनों कलाकारों की एनर्जी और रॉ केमिस्ट्री फिल्म को दोबारा ट्रेंड करवा रही है।
कार्तिकेय और श्रीकांति की तेलुगू फिल्म ‘मास जतारा’ नेटफ्लिक्स पर नंबर 8 पर ट्रेंड कर रही है। एक्शन और ड्रामा वाला इसका साउथ मसाला ऑडियंस को खूब एंटरटेन कर रहा है। स्टार कास्ट की दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस इसकी पकड़ और मजबूत कर रही है।
वीर पाली और श्रद्धा धवन की ‘डूड’ आज नेटफ्लिक्स इंडिया में नंबर 9 पर ट्रेंड कर रही है। दोस्ती, रिलेशनशिप और युवा संघर्ष पर आधारित इसकी हल्की-फुल्की कहानी Gen-Z ऑडियंस को रिलीटेबल लग रही है। फिल्म का मॉडर्न ट्रीटमेंट और कूल टोन इसे युवाओं की पसंद बना रहा है।
जाह्नवी कपूर, ईशान खट्टा और विशाल जेठवा स्टारर ‘होमबाउंड’ नेटफ्लिक्स की ट्रेंडिंग लिस्ट में नंबर 10 पर है। रिश्तों, भरोसे और भावनात्मक दूरी पर आधारित इसकी शांत लेकिन असरदार कहानी ऑडियंस को धीरे-धीरे पकड़ रही है। फिल्म का इमोशनल टोन इसे सामान्य ड्रामा से अलग बनाता है।