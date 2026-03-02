Netflix Top 10 Trends: इस हीरोइन की नई फिल्म ने नेटफ्लिक्स पर कर दिया कमाल, पीछे रह गई धुरंधर, तेरे इश्क में

एक्यूज्ड

कोंकना सेन शर्मा और प्रतिभा रांटा स्टारर फिल्म एक्यूज्ड नेटफ्लिक्स पर आते ही छा गई है। साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म को अनुराग कश्यप की बहन अनुभूति कश्यप ने डायरेक्ट किया है। फिल्म की कहानी एक डॉक्टर गीतिका सेन के किरदार के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म ऑडियंस को इतना पसंद आ रही है कि धुरंधर को पीछे छोड़ इस फिल्म ने नेटफ्लिक्स ट्रेंड में नंबर 1 पर अपनी जगह बना ली है।