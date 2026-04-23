नेटफ्लिक्स टॉप 10 ट्रेंडिंग लिस्ट में गदर मचा रहे ये शोज, इस शो के अब तक आ चुके हैं 42 सीजन, फटाफट देख डालें इन्हें

Netflix Top 10 Trending Web Series: इस वीक नेटफ्लिक्स पर कई नए और पुराने शोज ट्रेंड कर रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी नेटफ्लिक्स पर कुछ नया और दिलचस्प देखना चाहते हैं तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। जी हां, हम आपको नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रहे टॉप 10 शोज के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं नेटफ्लिक्स टॉप 10 ट्रेंडिंग शोज के बारे में...
भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन की कॉमेडी शोज मामला लीगल है का दूसरा सीजन 2 का नया एपिसोड हाल ही में रिलीज हुआ। इसे दर्शकों ने काफी पसंद किया। ये शो नेटफ्लिक्स पर पहले नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। वहीं फैमिली के साथ देखने के लिए ये शो परफेक्ट चॉइस है।
नेटफ्लिक्स पर ब्लडहाउंड सीजन 2 दूसरे नंबर पर ट्रेंड कर रहा हैप्। 8 एपिसोड्स वाले इस शो का हर एपिसोड बेहद शानदार है। इसके ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने आपको इस शो शो को देखने पर मजबूर कर देगें। फैंस भी इस सीरीज को काफी पसंद कर रहे हैं।
वहीं, ब्लडहाउंड सीजन 2 की तरह ही ब्लडहाउंड सीजन 1 भी नेटफ्लिक्स ट्रेंड कर रहा है। लिस्ट में ये तीसरे नंबर पर है।
वन पीस सीजन 2 भी नेटफ्लिक्स की ट्रेंडिंग लिस्ट में शामिल है। ये शो चौथे नंबर पर ट्रेंड कर रही है। वन पीस सीजन 2 में एमिली रुड, इनाकी गोडॉय, मैकेन्यू, चरित्र चंद्रन और लेरा अबोवा लीड रोल में दिखाई दिए हैं।
रवि किशन का कॉमेडी शो मामला लीगल है का पहली सीजन भी लिस्ट में शामिल है। ये शो नेटफ्लिक्स पर पांचवें नंबर पर है।
नेटफ्लिक्स पर 'XO किट्टी' शो का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। ये शो 6वें नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। शो की स्टारकास्ट की बात करें तो इसमें अन्ना कैथकार्ट, सांग हेओन ली, जिया किम और एंथोनी कीवन लीड रोल में हैं।
WWE रेसलमेनिया शो नेटफ्लिक्स पर 7वें नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। इस शो के अब तक 42 सीजन रिलीज हो चुके हैं।
समथिंग वेरी बैड इज गोइंग टू हैपन नेटफ्लिक्स पर 26 मार्च 2026 को रिलीज हुई एक 8-एपिसोड की सुपरनैचुरल हॉरर-थ्रिलर सीरीज है। 'स्ट्रेंजर थिंग्स' के निर्माताओं द्वारा निर्मित इस शो में कैमिला मोरोन और एडम डिमार्को मुख्य भूमिकाओं में हैं, जो शादी से पहले के तनाव और खौफनाक घटनाओं पर आधारित है। ये शो 8वें नंबर पर हैं।
क्रॉस - सीजन 2 नेटफ्लिक्स टॉप 10 ट्रेंडिंग में 9वें नंबर पर है।
इमरान हाशमी और जोया अफरोज की सीरीज 'तस्करी: द स्मगलर्स वेब' भी नेटफ्लिक्स पर छाई हुई है। ये सीरीज 10वें नंबर पर ट्रेंड कर रही है। वहीं इस सीरीज की कास्ट की बात करें तो इसमें इमरान हाशमी और जोया अफरोज के साथ-साथ अनुराग सिन्हा भी लीड रोल में हैं।