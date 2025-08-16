ये हैं नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रहीं टॉप 10 सीरीज, पहले नंबर पर ये हिंदी शो

आज हम आपको नेटफ्लिक्स पर भारत में ट्रेंड कर रहीं टॉप 10 वेब सीरीज के नाम बता रहे हैं। इस लिस्ट में स्क्विड गेम, वेडनेसडे, शी जैसी सीरीज के नाम शामिल हैं।
लिस्ट में पहले नंबर पर सस्पेंस से भरी सीरीज सारे जहां से अच्छा है। इस सीरीज में कुल 6 एपिसोड्स हैं। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 7.4 है।
लिस्ट में दूसरे नंबर पर डार्क फेटेंसी ड्रामा वेडनेसडे है। इस सीरीज के दो सीजन है। सीरीज का दूसरा सीजन हाल ही में रिलीज हुआ है। सीरीज की रेटिंग 8 है।
लिस्ट में तीसरे नंबर पर क्राइम थ्रिलर सीरीज मंडला मर्डर्स है। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 6.5 है।
लिस्ट में चौथे नंबर पर कपिल शर्मा का कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो है। शो की आईएमडीबी रेटिंग 6.4 है।
लिस्ट में 5वें नंबर पर कोरियन ड्रामा सीरीज बियॉन्ड द बार है। सीरीज की रेटिंग 8.3 है।
लिस्ट में छठे नंबर पर कोरियन क्राइम सीरीज स्क्विड गेम है। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 8 है।
लिस्ट में 7वें नंबर पर मिस्ट्री थ्रिलर क्राइम ड्रामा सीरीज अनटेम्ड हैं। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 7.2 है।
लिस्ट में 8वें नंबर पर डैन दा डैन है। यह एक जापानी सीरीज है। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 8.3 है।
लिस्ट में 9वें नंबर पर थ्रिलर सीरीज अनस्पीकेबल सिन्स है। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 5 है।
लिस्ट में 10वें नंबर पर क्राइम ड्रामा सीरीज शी है। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 6.4 है।