Netflix Top 10: इस एक हिंदी कहानी ने सब को छोड़ा पीछे, बनी नंबर 1, आज संडे को देखी जा रही हैं ये सीरीज

नेटफ्लिक्स पर आज 8 मार्च रविवार को ये 10 शानदार वेब सीरीज जो देखा जा रहा है। आज ट्रेंड में बनी इन सीरीज ने ऑडियंस पर अपनी अलग छाप छोड़ी है। लेकिन हाल में आई ये साधारण सी सीरीज ट्रेंड के मामले में सब को पीछे छोड़ आगे निकल गई है। 

Usha ShrivasMar 08, 2026 02:48 pm IST
नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही हैं ये 10 वेब सीरीज

आज नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड करने वाली इन सीरीज को पसंद किया जा रहा है। ये हैं टॉप 10 देखी जाने वाली सीरीज।

हेलो बच्चों

नेटफ्लिक्स पर एक नई एजुकेशनल सीरीज आई है हेलो बच्चों। ये सीरीज फिजिक्स के टीचर अलख पांडे पर बेस्ड है जिसे ऑडियंस से जबरदस्त रिएक्शन मिल रहा है। अन्य भाषाओं के शानदार कंटेंट के बीच ये सीरीज आज रविवार को नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है।

द डायनासोर

एक अमेरिकन सीरीज है द डायनासोर जिसे एम्बलिन डॉक्यूमेंट्रीज ने बनाया है। इस सीरीज में डायनासोर से जुड़ी बारीकियों को दिखाया गया है। ये सीरीज आज नंबर 2 पर ट्रेंड कर रही है।

WWE Smackdown

नेटफ्लिक्स पर WWE Smackdown एक्सक्लूसिवली स्ट्रीम किया जा रहा है। हर शुक्रवार को लाइव kiya जाता है। और पुराने एपिसोड कभी भी देखे जा सकते हैं। ये आज नंबर 3 पर ट्रेंड कर रहा है।

द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा

कपिल शर्मा के शो का नया एपिसोड आज ट्रेंड कर रहा है। इस बार शो पर मलाइका अरोड़ा, रवि किशन और ओरी शो का हिस्सा बने थे। सुनील ग्रोवर ने नवजोत सिंह सिद्धू का गेटअप में ऑडियंस को खूब एंटरटेन किया। ये एपिसोड आज नंबर 4 पर ट्रेंड कर रहा है।

बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड

एक कोरियन वेब सीरीज बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड छाई हुई है। इस सीरीज की लीड किरदार खुद को एक वर्चुअल डेटिंग एप पर रजिस्टर कर रियल लाइफ डेटिंग से खुद को दूर कर लेती है। ये सीरीज आज नंबर 5 पर ट्रेंड कर रही है।

तस्करी

इमरान हाशमी की वेब सीरीज तस्करी भी ऑडियंस के बीच हिट है। इस सीरीज की कहानी एक सस्पेंडेड कस्टम ऑफिसर अर्जुन मीना के इर्द गिर्द घूमती है। सीरीज आज नंबर 6 पर ट्रेंड कर रही है।

व्लादिमीर

व्लादिमीर एक डार्क कॉमेडी ड्रामा सीरीज है। इस सीरीज की कहानी जूलिया मे जोनस की नोवल से ली गई है। इस सीरीज में एक मिडिल एज प्रोफ़ेसर अपने से कम उम्र के कलीग को पसंद करने लगती है। ये सीरीज आज नंबर 7 पर ट्रेंड कर रही है।

ब्रिजटर्न सीजन 4

ब्रिजटर्न सीजन 4 की कहानी पसंद की जा रही है। इस सीरीज की कहानी थोड़ी सिंड्रेला से इंस्पायर्ड लगती है जहां के गरीब नौकरानी पर बेनेडिक्ट का दिल आ जाता है। लेकिन उसे सच्चाई पता नहीं होती। ये सीरीज आज नंबर 8 पर ट्रेंड कर रही है।

कोहरा 2

मोना सिंह और बरुन सोबती की सीरीज कोहरा 2 आते ही जबरदस्त हिट हुई है। इस सीरीज में एक्टर्स को एक मर्डर मिस्ट्री को सुलझाते हुए दिखाया गया है। इसका अंत जब सामने आता है तो सभी हैरान हो जाते हैं। ये सीरीज अज नंबर 9 पर ट्रेंड कर रही है।

द नाइट एजेंट

द नाइट एजेंट एक एक्शन थ्रिलर से भरी सीरीज है। इस सीरीज की कहानी FBI एजेंट पीटर पर बेस्ड है जो वाइट हाउस में में काम करता है। ये सीरीज आज नंबर 10 पर ट्रेंड कर रही है।

