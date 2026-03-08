Netflix Top 10: इस एक हिंदी कहानी ने सब को छोड़ा पीछे, बनी नंबर 1, आज संडे को देखी जा रही हैं ये सीरीज

द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा

कपिल शर्मा के शो का नया एपिसोड आज ट्रेंड कर रहा है। इस बार शो पर मलाइका अरोड़ा, रवि किशन और ओरी शो का हिस्सा बने थे। सुनील ग्रोवर ने नवजोत सिंह सिद्धू का गेटअप में ऑडियंस को खूब एंटरटेन किया। ये एपिसोड आज नंबर 4 पर ट्रेंड कर रहा है।