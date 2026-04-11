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Netflix Top 10 : भारत में नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रहे हैं ये शोज, नंबर 1 पर बाजी मारने वाले का नाम जान होंगे हैरान

आज हम आपको बताते हैं भारत में ट्रेंड करने वाले नेटफ्लिक्स शोज के बारे में। जानें आपका फेवरेट इस लिस्ट में कौनसे नंबर पर हैं।

Sushmeeta SemwalApr 11, 2026 12:01 am IST
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नेटफ्लिक्स

नेटफ्लिक्स के उन 10 शोज के बारे में बताते हैं जो भारत में फिलहाल ट्रेंड कर रहे हैं। इस लिस्ट में इंडियन के अलावा कोरियन और यूएस शोज भी हैं। जानें नंबर 1 पर किसने बाजी मारी है।

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मामला लीगल है 2

इस लिस्ट में नंबर 1 पर है मामला लीगल है सीजन 2 जिसमें रवि किशन, निधि बिष्ट और कुशा कपिला भी हैं।

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किटी

दूसरे नंबर पर है किटी। किटी में एक टीनेज लव स्टोरी के बारे में दिखाया है। यह शो का तीसरा सीजन है।

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ब्लड हाउंड्स

तीसरे नंबर पर ब्लड हाउंड्स का दूसरा सीजन है। यह कोरियन ड्रामा है जिसे भारत में काफी पसंद किया जा रहा है।

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समथिंग वैरी बैड गोइंग

इसके बाद आता है शो समथिंग वैरी बैड गोइंग टू हैपन। यह एक हॉरर सीरीज है जिसे काफी पसंद किया जा रहा है।

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तस्करी

इसके बाद आता है इमरान हाशमी का शो तस्करी जिसमें एयरपोर्ट पर होती तस्करी के बारे में बताया गया है।

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वन पीस

छठे नंबर पर आता है शो वन पीस। यह यूएस का एडवेन्चर शो है।

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द क्लीनिंग लेडी

सातवें नंबर पर आता है द क्लीनिंग लेडी शो जो क्राइम और थ्रिलर शो है।

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सिंगल पापा

आठवें नंबर पर है कुणाल खेमू की सीरीज सिंगल पापा। इसमें एक सिंगल पापा बनने के स्ट्रगल को दिखाया गया है।

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एजेंट फ्रॉम अबव

नौवें नंबर पर एजेंट फ्रॉम अबव शो का दूसरा सीजन है।

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रॉ

वहीं 10वें नंबर पर शो रॉ है जिसमें डब्लू डब्बू ई कि फाइट्स दिखती हैं।

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