Netflix Top 10 : भारत में नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रहे हैं ये शोज, नंबर 1 पर बाजी मारने वाले का नाम जान होंगे हैरान

नेटफ्लिक्स

नेटफ्लिक्स के उन 10 शोज के बारे में बताते हैं जो भारत में फिलहाल ट्रेंड कर रहे हैं। इस लिस्ट में इंडियन के अलावा कोरियन और यूएस शोज भी हैं। जानें नंबर 1 पर किसने बाजी मारी है।