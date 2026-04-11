Netflix Top 10 : भारत में नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रहे हैं ये शोज, नंबर 1 पर बाजी मारने वाले का नाम जान होंगे हैरान

नेटफ्लिक्स के उन 10 शोज के बारे में बताते हैं जो भारत में फिलहाल ट्रेंड कर रहे हैं। इस लिस्ट में इंडियन के अलावा कोरियन और यूएस शोज भी हैं। जानें नंबर 1 पर किसने बाजी मारी है।
इस लिस्ट में नंबर 1 पर है मामला लीगल है सीजन 2 जिसमें रवि किशन, निधि बिष्ट और कुशा कपिला भी हैं।
दूसरे नंबर पर है किटी। किटी में एक टीनेज लव स्टोरी के बारे में दिखाया है। यह शो का तीसरा सीजन है।
तीसरे नंबर पर ब्लड हाउंड्स का दूसरा सीजन है। यह कोरियन ड्रामा है जिसे भारत में काफी पसंद किया जा रहा है।
इसके बाद आता है शो समथिंग वैरी बैड गोइंग टू हैपन। यह एक हॉरर सीरीज है जिसे काफी पसंद किया जा रहा है।
इसके बाद आता है इमरान हाशमी का शो तस्करी जिसमें एयरपोर्ट पर होती तस्करी के बारे में बताया गया है।
छठे नंबर पर आता है शो वन पीस। यह यूएस का एडवेन्चर शो है।
सातवें नंबर पर आता है द क्लीनिंग लेडी शो जो क्राइम और थ्रिलर शो है।
आठवें नंबर पर है कुणाल खेमू की सीरीज सिंगल पापा। इसमें एक सिंगल पापा बनने के स्ट्रगल को दिखाया गया है।
नौवें नंबर पर एजेंट फ्रॉम अबव शो का दूसरा सीजन है।
वहीं 10वें नंबर पर शो रॉ है जिसमें डब्लू डब्बू ई कि फाइट्स दिखती हैं।