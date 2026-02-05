Netflix: पाकिस्तान में खूब देखी जा रहीं बॉलीवुड फिल्में, 11 हफ्तों से टॉप 10 में ये मूवी

नेटफ्लिक्स पर पाकिस्तान में बॉलीवुड फिल्मों का बोलबाला देखने को मिला। आज यानी 5 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर पाकिस्तान में जो टॉप 10 फिल्में ट्रेंड हो रही हैं उसमें से ज्यादातर फिल्में बॉलीवुड की हैं। लिस्ट में पहले नंबर पर रणवीर सिंह की धुरंधर है। यहां देखें टॉप 10 ट्रेंडिंग फिल्मों की पूरी लिस्ट।
भारत की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक धुरंधर पाकिस्तान में पहले नंबर पर ट्रेंड कर रही है। भारत में रणवीर सिंह की धुरंधर साल 2025 में रिलीज हुई थी। अब जल्द ही भारत में इस फिल्म का दूसरा पार्ट रिलीज होगा। धुरंधर की आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो फिल्म की रेटिंग 8.5 है।
लिस्ट में दूसरे नंबर पर धनुष और कृति सेनन की फिल्म तेरे इश्क में है। तेरे इश्क में बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। फिल्म तमिल और हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। फिल्म आनंद एल राय ने डायरेक्ट की है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.6 है।
लिस्ट में तीसरे नंबर पर यामी गौतम और इमरान हाशमी की फिल्म हक है। हक पिछले 5 हफ्तों से पाकिस्तान में ट्रेंड कर रही है। फिल्म को सुपर्ण वर्मा ने डायरेक्ट किया है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.9 है। फिल्म भारत में 7 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।
लिस्ट में चौथे नंबर पर इटालियन क्राइम शो द बिग फेक शो है। यह शो सच्ची घटनाओं पर आधारित शो है। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.6 है। फिल्म को स्टेफानो लोडोविची ने डायरेक्ट किया है। यह फिल्म 1 हफ्ते से नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही है।
लिस्ट में पांचवे नंबर पर अजय देवगन की फिल्म दे दे प्यार दे 2 है। फिल्म 4 हफ्तों से टॉप 10 में ट्रेंड कर रही है। यह फिल्म भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई थी। फिल्म को अंशुल शर्मा ने डायरेक्ट किया है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.5 है।
लिस्ट में 7वें नंबर पर रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी 2 है। फिल्म साल 2019 में रिलीज हुई थी। फिल्म को गोपी पुथरन ने डायरेक्ट किया है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.3 है। फिल्म तीन हफ्तों से पाकिस्तान में टॉप 10 में ट्रेंड कर रही है।
लिस्ट में 8वें नंबर पर मर्दानी है। यह फिल्म भी पिछले तीन हफ्तों से टॉप 10 में ट्रेंड कर रही है। यह फिल्म साल 2014 में रिलीज हुई थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.3 है।
लिस्ट में 9वें नंबर पर अरेबिक ड्रामा थ्रिलर फिल्म फ्रॉम द एशेज: द पिट है। फिल्म को खालिद फहद ने डायरेक्ट किया है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 5 है।
लिस्ट में 10वें नंबर परप अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म जॉली एलएलबी 3 है। फिल्म 11 हफ्तों से पाकिस्तान में ट्रेंड कर रही है। यह एक कॉमेडी कोर्टरूम ड्रामा फिल्म है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.5 है।