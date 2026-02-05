Netflix: पाकिस्तान में खूब देखी जा रहीं बॉलीवुड फिल्में, 11 हफ्तों से टॉप 10 में ये मूवी

धुरंधर

भारत की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक धुरंधर पाकिस्तान में पहले नंबर पर ट्रेंड कर रही है। भारत में रणवीर सिंह की धुरंधर साल 2025 में रिलीज हुई थी। अब जल्द ही भारत में इस फिल्म का दूसरा पार्ट रिलीज होगा। धुरंधर की आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो फिल्म की रेटिंग 8.5 है।