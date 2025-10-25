नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही ये साउथ और गुजराती फिल्में, ऋतिक की वॉर 2, अहान की सैयारा रह गई पीछे

The Elixir

साइंस और मिस्ट्री के से बनी हॉलीवुड फिल्म The Elixir ने अपनी रहस्यमयी कहानी से ऑडियंस को इम्प्रेस कर रही है। फिल्म के विजुअल्स और बैकग्राउंड स्कोर की सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हो रही है। ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर नंबर 4 पर ट्रेंड कर रही है।