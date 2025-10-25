नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही ये साउथ और गुजराती फिल्में, ऋतिक की वॉर 2, अहान की सैयारा रह गई पीछे

आज नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही हैं ये 10 फिल्में। साउथ और गुजराती फिल्म छाई।
पवन कल्याण की एक्शन से भरपूर तेलुगू फिल्म दे कॉल हिम ओजी थिएटर में धमाका करने के बाद नेटफ्लिक्स पर कमाल कर रही है। आज शनिवार को ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है।
गुजराती सिनेमा की हॉरर थ्रिलर वश लेवल 2 ने ऑडियंस को डर और इमोशन के शानदार मिक्स से बांध रखा है। अब ये गुजराती फिल्म नेटफ्लिक्स पर नंबर 2 अपर ट्रेंड कर रही है।
ग्रेटर कलेश में अहसास चन्ना ने लीड रोल निभाया है। इस फिल्म की कहानी अलग और नई है जो ऑडियंस को अपने से बांधे हुई है। फिल्म नेटफ्लिक्स पर नंबर 3 पर ट्रेंड कर रही है।
साइंस और मिस्ट्री के से बनी हॉलीवुड फिल्म The Elixir ने अपनी रहस्यमयी कहानी से ऑडियंस को इम्प्रेस कर रही है। फिल्म के विजुअल्स और बैकग्राउंड स्कोर की सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हो रही है। ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर नंबर 4 पर ट्रेंड कर रही है।
ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर और कियारा आडवाणी स्टारर वॉर 2 बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं कर पाई थी। लेकिन नेटफ्लिक्स पर नंबर 5 पर बनी हुई है।
एनिमेटेड फिल्म महावतार नरसिम्हा पिछले कुछ हफ्तों से छाई हुई है। फिल्म को थिएटर पर भी अच्छा रिस्पोंस मिला था और अब नेटफ्लिक्स पर कमाल कर रही है। फिल्म नंबर 6 पर बनी हुई है।
थ्रिलर और सस्पेंस से भरपूर A House of Dynamite ने अपने ट्विस्ट्स से ऑडियंस को सीट से हिलने नहीं दिया। फिल्म के क्लाइमेक्स की सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा हो रही है। अब ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर नंबर 7 पर बनी हुई है।
ऋषभ शेट्टी की कांतारा वैसे तो साल 2023 में रिलीज हुई है। लेकिन अब अपने प्रीक्वल की वजह से ट्रेंड कर रही है। फिल्म नेटफ्लिक्स पर नंबर 8 पर बनी हुई है।
अनीत पड्डा और अहान शेट्टी स्टारर सैयारा ने बॉक्स ऑफिस पर ऑडियंस को इम्प्रेस किया था। अब ये फिल्म नेटफ्लिक्स ऑडियंस को भी खूब पसंद आ रही है। नेटफ्लिक्स पर फिल्म नंबर 9 पर ट्रेंड कर रही है।
अजय देवगन की फिल्म सन ऑफ सरदार 2 भी बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं कर पाई थी। लेकिन अब नेटफ्लिक्स ऑडियंस इस फिल्म को पसंद कर रही है। ये फिल्म नंबर 10 पर बनी हुई है।