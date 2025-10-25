नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही ये साउथ और गुजराती फिल्में, ऋतिक की वॉर 2, अहान की सैयारा रह गई पीछे

Hindustan Hindi News
फेस्टिवल सीजन में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्मों को जबरदस्त रिएक्शन मिल रहा है। आज शनिवार को भारत में ये 10 फिल्में ट्रेंड कर रही हैं। खास बात ये है कि इस बार हिंदी फिल्मों को पीछे छोड़ कर ये साउथ और गुजराती फिल्म छाई हुई है।

Usha ShrivasSat, 25 Oct 2025 12:50 PM
नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही हैं ये 10 फिल्में

आज नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही हैं ये 10 फिल्में। साउथ और गुजराती फिल्म छाई।

दे कॉल हिम ओजी

पवन कल्याण की एक्शन से भरपूर तेलुगू फिल्म दे कॉल हिम ओजी थिएटर में धमाका करने के बाद नेटफ्लिक्स पर कमाल कर रही है। आज शनिवार को ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है।

वश लेवल 2

गुजराती सिनेमा की हॉरर थ्रिलर वश लेवल 2 ने ऑडियंस को डर और इमोशन के शानदार मिक्स से बांध रखा है। अब ये गुजराती फिल्म नेटफ्लिक्स पर नंबर 2 अपर ट्रेंड कर रही है।

ग्रेटर कलेश

ग्रेटर कलेश में अहसास चन्ना ने लीड रोल निभाया है। इस फिल्म की कहानी अलग और नई है जो ऑडियंस को अपने से बांधे हुई है। फिल्म नेटफ्लिक्स पर नंबर 3 पर ट्रेंड कर रही है।

The Elixir

साइंस और मिस्ट्री के से बनी हॉलीवुड फिल्म The Elixir ने अपनी रहस्यमयी कहानी से ऑडियंस को इम्प्रेस कर रही है। फिल्म के विजुअल्स और बैकग्राउंड स्कोर की सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हो रही है। ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर नंबर 4 पर ट्रेंड कर रही है।

वॉर 2

ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर और कियारा आडवाणी स्टारर वॉर 2 बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं कर पाई थी। लेकिन नेटफ्लिक्स पर नंबर 5 पर बनी हुई है।

महावतार नरसिम्हा&nbsp;

एनिमेटेड फिल्म महावतार नरसिम्हा पिछले कुछ हफ्तों से छाई हुई है। फिल्म को थिएटर पर भी अच्छा रिस्पोंस मिला था और अब नेटफ्लिक्स पर कमाल कर रही है। फिल्म नंबर 6 पर बनी हुई है।

&nbsp;A House of Dynamite

थ्रिलर और सस्पेंस से भरपूर A House of Dynamite ने अपने ट्विस्ट्स से ऑडियंस को सीट से हिलने नहीं दिया। फिल्म के क्लाइमेक्स की सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा हो रही है। अब ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर नंबर 7 पर बनी हुई है।

कांतारा

ऋषभ शेट्टी की कांतारा वैसे तो साल 2023 में रिलीज हुई है। लेकिन अब अपने प्रीक्वल की वजह से ट्रेंड कर रही है। फिल्म नेटफ्लिक्स पर नंबर 8 पर बनी हुई है।

सैयारा

अनीत पड्डा और अहान शेट्टी स्टारर सैयारा ने बॉक्स ऑफिस पर ऑडियंस को इम्प्रेस किया था। अब ये फिल्म नेटफ्लिक्स ऑडियंस को भी खूब पसंद आ रही है। नेटफ्लिक्स पर फिल्म नंबर 9 पर ट्रेंड कर रही है।

सन ऑफ सरदार 2

अजय देवगन की फिल्म सन ऑफ सरदार 2 भी बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं कर पाई थी। लेकिन अब नेटफ्लिक्स ऑडियंस इस फिल्म को पसंद कर रही है। ये फिल्म नंबर 10 पर बनी हुई है।

