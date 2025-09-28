नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है ये फ्लॉप फिल्म, धड़क 2 , सैयारा , नरसिम्हा को पछाड़ा

सैयारा

मोहित सूरी के डायरेक्शन में बनी फिल्म सैयारा OTT रिलीज के बाद से नेटफ्लिक्स की टॉप 10 में शामिल है। फिल्म में अहान पांडे और अनीत पड्डा ने लीड रोल निभाया था। इस लिस्ट में ये फिल्म नंबर 5 पर बनी हुई है।