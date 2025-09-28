netflix top 10 trending movies, this film beat dhadak 2 saiyaara and mahavtar narsimha नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है ये फ्लॉप फिल्म, धड़क 2 , सैयारा , नरसिम्हा को पछाड़ा
नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है ये फ्लॉप फिल्म, धड़क 2 , सैयारा , नरसिम्हा को पछाड़ा

इस हफ्ते नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड करने वाली फिल्मों की लिस्ट में एक फ्लॉप फिल्म शामिल है जो ट्रेंड में टॉप पर बनी हुई है। इस फिल्म को थिएटर में ऑडियंस नहीं मिली थी लेकिन नेटफ्लिक्स पर आते ही इसने सैयारा, धड़क 2 जैसी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया। 

Usha ShrivasSun, 28 Sep 2025 05:35 PM
1/11

नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड

इस हफ्ते नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही हैं ये 10 फिल्में

2/11

सन ऑफ सरदार 2

अजय देवगन, रवि किशन और मृणाल ठाकुर स्टारर फिल्म सन ऑफ सरदार नेटफ्लिक्स पर आते ही पहले नंबर पर ट्रेंड कर रही है। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पोंस नहीं मिला लेकिन अब OTT पर कमाल कर रही है।

3/11

धड़क 2

सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी स्टारर फिल्म धड़क 2 ऑडियंस को पसंद आ रही है। फिल्म एक अनोखी लव स्टोरी पर बेस्ड है जिसे क्रिटिक्स से भी तारीफें मिल रही है। फिलहाल नेटफ्लिक्स पर ये फिल्म नंबर 2 पर बनी हुई है।

4/11

महावतार नरसिम्हा

महाअवतार नरसिम्हा पिछले कुछ समय से नेटफ्लिक्स पर छाई हुई है। ये एक एनिमेटेड फिल्म है जिसमें भगवान विष्णु के दस अवतारों को दिखाया गया है। फिल्म तीसरे नंबर पर बनी हुई है।

5/11

ओडुम कुथिरा चाडुम कुथिरा

ओडुम कुथिरा चाडुम कुथिरा एक मलयालम भाषा में बनी फिल्म है जो नेटफ्लिक्स पर नंबर 4 पर बनी हुई है। अल्ताफ सलीम के डायरेक्शन में बनी ये ब्लैक डार्क कॉमेडी फिल्म ऑडियंस के बीच पसंद की जा रही है।

6/11

सैयारा

मोहित सूरी के डायरेक्शन में बनी फिल्म सैयारा OTT रिलीज के बाद से नेटफ्लिक्स की टॉप 10 में शामिल है। फिल्म में अहान पांडे और अनीत पड्डा ने लीड रोल निभाया था। इस लिस्ट में ये फिल्म नंबर 5 पर बनी हुई है।

7/11

मेंटिस

मेंटिस एक साउथ कोरियाई फिल्म है जिसका डायरेक्शन ली ताए-सुंग ने किया है। ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर नंबर 6 पर ट्रेंड कर रही है।

8/11

इंस्पेक्टर जेंडे

इस लिस्ट में मनोज बाजपेयी की फिल्म इंस्पेक्टर जेंडे भी है जो पिछले कुछ समय से लगातार ऑडियंस को पसंद आ रही है। इस हफ्ते फिल्म 7 वें नंबर पर ट्रेंड कर रही है।

9/11

किंगडम

विजय देवरकोंडा स्टारर फिल्म किंगडम लगातार टॉप 10 में बनी हुई है। ये एक जासूस पर आधारित फिल्म है जिसे अच्छा रिएक्शन मिल रहा है। इस हफ्ते ये फिल्म नंबर 8 पर बनी हुई है।

10/11

मारीसन

इस लिस्ट में फहद फासिल और वडिवेलू की सस्पेंस से भरी फिल्म मारीसन भी शामिल है। ये फिल्म भी लगातार ट्रेंड कर रही है। फिल्म की कहानी एक बुजुर्ग और चोर पर आधारित है। इस हफ्ते ये फिल्म 9वें नंबर पर है।

11/11

28 Years Later&nbsp;

इस लिस्ट में आखिरी नंबर पर इंग्लिश हॉरर फिल्म 28 Years Later है। फिल्म को डैनी बॉयल ने डायरेक्ट किया है। इसकी कहानी एलेक्स गारलैंड ने लिखा है जिसे पसंद किया जा रहा है।

