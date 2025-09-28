नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है ये फ्लॉप फिल्म, धड़क 2 , सैयारा , नरसिम्हा को पछाड़ा

इस हफ्ते नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही हैं ये 10 फिल्में
अजय देवगन, रवि किशन और मृणाल ठाकुर स्टारर फिल्म सन ऑफ सरदार नेटफ्लिक्स पर आते ही पहले नंबर पर ट्रेंड कर रही है। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पोंस नहीं मिला लेकिन अब OTT पर कमाल कर रही है।
सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी स्टारर फिल्म धड़क 2 ऑडियंस को पसंद आ रही है। फिल्म एक अनोखी लव स्टोरी पर बेस्ड है जिसे क्रिटिक्स से भी तारीफें मिल रही है। फिलहाल नेटफ्लिक्स पर ये फिल्म नंबर 2 पर बनी हुई है।
महाअवतार नरसिम्हा पिछले कुछ समय से नेटफ्लिक्स पर छाई हुई है। ये एक एनिमेटेड फिल्म है जिसमें भगवान विष्णु के दस अवतारों को दिखाया गया है। फिल्म तीसरे नंबर पर बनी हुई है।
ओडुम कुथिरा चाडुम कुथिरा एक मलयालम भाषा में बनी फिल्म है जो नेटफ्लिक्स पर नंबर 4 पर बनी हुई है। अल्ताफ सलीम के डायरेक्शन में बनी ये ब्लैक डार्क कॉमेडी फिल्म ऑडियंस के बीच पसंद की जा रही है।
मोहित सूरी के डायरेक्शन में बनी फिल्म सैयारा OTT रिलीज के बाद से नेटफ्लिक्स की टॉप 10 में शामिल है। फिल्म में अहान पांडे और अनीत पड्डा ने लीड रोल निभाया था। इस लिस्ट में ये फिल्म नंबर 5 पर बनी हुई है।
मेंटिस एक साउथ कोरियाई फिल्म है जिसका डायरेक्शन ली ताए-सुंग ने किया है। ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर नंबर 6 पर ट्रेंड कर रही है।
इस लिस्ट में मनोज बाजपेयी की फिल्म इंस्पेक्टर जेंडे भी है जो पिछले कुछ समय से लगातार ऑडियंस को पसंद आ रही है। इस हफ्ते फिल्म 7 वें नंबर पर ट्रेंड कर रही है।
विजय देवरकोंडा स्टारर फिल्म किंगडम लगातार टॉप 10 में बनी हुई है। ये एक जासूस पर आधारित फिल्म है जिसे अच्छा रिएक्शन मिल रहा है। इस हफ्ते ये फिल्म नंबर 8 पर बनी हुई है।
इस लिस्ट में फहद फासिल और वडिवेलू की सस्पेंस से भरी फिल्म मारीसन भी शामिल है। ये फिल्म भी लगातार ट्रेंड कर रही है। फिल्म की कहानी एक बुजुर्ग और चोर पर आधारित है। इस हफ्ते ये फिल्म 9वें नंबर पर है।
इस लिस्ट में आखिरी नंबर पर इंग्लिश हॉरर फिल्म 28 Years Later है। फिल्म को डैनी बॉयल ने डायरेक्ट किया है। इसकी कहानी एलेक्स गारलैंड ने लिखा है जिसे पसंद किया जा रहा है।