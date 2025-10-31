नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही हैं ये 10 फिल्में, सैय्यारा- वॉर को पछाड़ इस मूवी ने नंबर 1 पर बनाई जगह

नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही हैं ये 10 फिल्में

नेटफ्लिक्स पर ये टॉप 10 फिल्में आज ट्रेंड कर रही हैं। इस लिस्ट में टॉप 10 में अपनी जगह बना ली है। ये वो फिल्में हैं जिन्हें भारत में सबसे ज्यादा देखा और पसंद किया जा रहा है। लिस्ट में नंबर वन पर इस साउथ फिल्म ने अपनी जगह बनाई है। तो चलिए देखते हैं पूरी लिस्ट...