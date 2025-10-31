नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही हैं ये 10 फिल्में, सैय्यारा- वॉर को पछाड़ इस मूवी ने नंबर 1 पर बनाई जगह

नेटफ्लिक्स पर ये टॉप 10 फिल्में आज ट्रेंड कर रही हैं। इस लिस्ट में टॉप 10 में अपनी जगह बना ली है। ये वो फिल्में हैं जिन्हें भारत में सबसे ज्यादा देखा और पसंद किया जा रहा है। लिस्ट में नंबर वन पर इस साउथ फिल्म ने अपनी जगह बनाई है। तो चलिए देखते हैं पूरी लिस्ट...
टॉप 10 की लिस्ट में दसवें नंबर पर अमेरिकन थ्रिलर ड्रामा ए हाउस ऑफ डायनामाइट है। फिल्म 24 अक्टूबर को रिलीज हुई है और इसने आते ही ओटीटी की टॉप ट्रेंड लिस्ट में कब्जा कर लिया है। इस फिल्म को IMDb ने भी 7.1 रेटिंग मिली है।
अहान पांडे और अनीत पड्डा की फिल्म सैयारा टॉप 10 में 9वें नंबर पर पहुंच गई है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी शानदार कमाई की थी। अब OTT ऑडियंस को भी कहानी पसंद आ रही है।
अजय देवगन की एक्शन कॉमेडी फिल्म सन ऑफ सरदार 8वें पर है।
ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। थिएटर के बाद अब कांतारा ओटीटी पर भी धमाल मचा रहा है। लिस्ट में ये 7वें नंबर पर है।
द एलिक्सिर एक इंडोनेशियाई पोस्ट-एपोकैलिप्टिक जोंबी हॉरर थ्रिलर है। इसे नेटफ्लिक्स पर काफी पसंद किया जा रहा है। ये मूवी छठे नंबर पर है।
महावतार नरसिम्हा' 25 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। इस फिल्म का हिंदी वर्जन जमकर कलेक्शन किया। वहीं, अब ओटीटी पर इसे एंजॉय किया जा रहा है। ये मूवी पांचवें नंबर पर है।
जूनियर एनटीआर और बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन की फिल्म 'वॉर 2' ने 14 अगस्त को थिएटर्स में दस्तक दी है। लिस्ट में ये मूवी चौथे पर है।
सूपरनॅचुरल हॉरर थ्रिलर वश लेवल 2 ने थिएटर्स में दर्शकों को खूब डराया। वहीं, अब ओटीटी पर भी ये कमाल कर रही है। टॉप 10 की लिस्ट में ये मूवी तीसरे पर है।
52 मिनट की ग्रेटर कैलाश फिल्म Netflix पर धूम मचा रही है। ये फैमिली ड्रामा मूवी दूसरे नंबर पर है।
पवन कल्याण और इमरान हाशमी की फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' साल 2025 की सबसे बड़ी ओपनर साबित हुई है। थिएटर के बाद अब ये ओटीटी पर भी अपनी धाक जमाए हुए है। लिस्ट में नंबर पर है ये मूवी।