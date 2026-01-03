नए साल की शुरुआत में ही नेटफ्लिक्स पर छाई ये 10 फिल्में, आमिर-शाहरुख खान की सालों पुरानी मूवीज कर रही हैं ट्रेंड

आज शनिवार को ऑडियंस नेटफ्लिक्स पर इन 10 शानदार फिल्मों को देख रही है। खास बात ये है कि इस लिस्ट में आमिर खान और शाहरुख खान की सालों पहले रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर फिल्में भी हैं जिन्हें ऑडियंस आज भी देख रही है। ये हैं नेटफ्लिक्स की टॉप 10 फिल्में-
यामी गौतम और इमरान हाशमी की फिल्म हक आते ही OTT ऑडियंस की फेवरिट बन गई है, शाह बानो के केस पर आधारित ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर आज नंबर 1 पर ट्रेंड करने वाली है। फिल्म 2 जनवरी को ही नेफ्लिक्स पर आई और आते ही ट्रेंड कर रही है।
हुमा कुरैशी इन दिनों अपनी फिल्म सिंगल सलमा के खबरों में छाई हुई हैं। एक्ट्रेस का काम पसंद किया जा रहा है। फिल्म आज शनिवार को नेटफ्लिक्स पर नंबर 2 पर ट्रेंड कर रही है।
मलयालम मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म एको भी आते ही छा गई है। फिल्म में संदीप प्रदीप, सौरभ सचदेवा, विनीत और बिनु पप्पू जैसे एक्टर्स ने काम किया है। नेटफ्लिक्स पर ये फिल्म नंबर 3पर ट्रेंड कर रही है।
आंध्रा किंग तालुका तमिल फिल्म आंध्रा किंग तालुका पिछले करीब दो हफ्तों से ट्रेंड कर रही है। फिल्म की कहानी एक मूवी स्टार उपेन्द्र (सूर्या कुमार) मुसीबतों में फंस जाता है। फिर ट्रैक में एक्टर के सबसे बड़े फैन की एंट्री होती है और उसकी मदद से एक्टर मुसीबतों से बाहर निकल पता है। फिल्म नेटफ्लिक्स पर आज नंबर 4 पर ट्रेंड कर रही है।
तमिल फिल्म रिवाल्वर रीटा भी ऑडियंस को पसंद आ रही है। फिल्म डार्क क्राइम पास बेस्ड है। आज ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर नंबर 5 पर ट्रेंड कर रही है।
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी एक बार फिर मर्डर मिस्ट्री सुलझा रहे हैं। इस बार उनके साथ दीप्ती नवल, चित्रागंदा सिंह जैसी एक्ट्रेस नजर आ रही हैं। फिल्म नेटफ्लिक्स पर नंबर 6 पर ट्रेंड कर रही है।
स्निपर एक्शन फ्रंचाईजी की ये 11 वीं फिल्म है। इस बार भी एक मिशन है जिसे पूरा करना है। ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर नंबर 7 पर ट्रेंड कर रही है। एक्शन से भरपूर ये फिल्म पसंद की जा रही है।
आमिर खान की फिल्म दंगल आज शनिवार को ट्रेंड में बनी हुई है। साल 2016 में आई पहलवानी पर बेस्ड करीब 10 सालों बाद भी पसंद की जा रही है और आज नेटफ्लिक्स पर 8 वें नंबर पर ट्रेंड कर रही है।
द ग्रेट फ्लड नाम की एक कोरियन फिल्म बार-बार देखी जा रही है। ये फिल्म आपदा के बीच एक मां की कहानी है। फिल्म के कई सीन ऑडियंस को रुला देते हैं। ये फिल नेटफ्लिक्स पर नंबर 9 पर ट्रेंड कर रही है।
शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस साल 2013 में रिलीज हुई थी। लेकिन 12 बाद ये फिल्म आज नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही है। फिल्म को रोहित शेट्टी ने डायरेक्ट किया था। इस अनोखी लव स्टोरी को ऑडियंस ने खूब पसंद किया।