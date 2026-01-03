नए साल की शुरुआत में ही नेटफ्लिक्स पर छाई ये 10 फिल्में, आमिर-शाहरुख खान की सालों पुरानी मूवीज कर रही हैं ट्रेंड

आंध्रा किंग तालुका

आंध्रा किंग तालुका तमिल फिल्म आंध्रा किंग तालुका पिछले करीब दो हफ्तों से ट्रेंड कर रही है। फिल्म की कहानी एक मूवी स्टार उपेन्द्र (सूर्या कुमार) मुसीबतों में फंस जाता है। फिर ट्रैक में एक्टर के सबसे बड़े फैन की एंट्री होती है और उसकी मदद से एक्टर मुसीबतों से बाहर निकल पता है। फिल्म नेटफ्लिक्स पर आज नंबर 4 पर ट्रेंड कर रही है।