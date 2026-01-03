Hindustan Hindi News
नए साल की शुरुआत में ही नेटफ्लिक्स पर छाई ये 10 फिल्में, आमिर-शाहरुख खान की सालों पुरानी मूवीज कर रही हैं ट्रेंड

साल 2026 की शानदार शुरुआत के साथ नेटफ्लिक्स पर नई और शानदार फिल्मों की बाढ़ आ गई है। ऑडियंस के बीच ये फिल्में छाई हुई हैं और आते ही ट्रेंड कर रही हैं। नेटफ्लिक्स पर आज 2026 के पहले शनिवार को छाई हुई ये हैं 10 टॉप ट्रेंडिंग फिल्में-

Usha ShrivasJan 03, 2026 12:17 pm IST
नेटफ्लिक्स की टॉप 10 ट्रेंडिंग फिल्में

आज शनिवार को ऑडियंस नेटफ्लिक्स पर इन 10 शानदार फिल्मों को देख रही है। खास बात ये है कि इस लिस्ट में आमिर खान और शाहरुख खान की सालों पहले रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर फिल्में भी हैं जिन्हें ऑडियंस आज भी देख रही है। ये हैं नेटफ्लिक्स की टॉप 10 फिल्में-

हक

यामी गौतम और इमरान हाशमी की फिल्म हक आते ही OTT ऑडियंस की फेवरिट बन गई है, शाह बानो के केस पर आधारित ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर आज नंबर 1 पर ट्रेंड करने वाली है। फिल्म 2 जनवरी को ही नेफ्लिक्स पर आई और आते ही ट्रेंड कर रही है।

सिंगल सलमा

हुमा कुरैशी इन दिनों अपनी फिल्म सिंगल सलमा के खबरों में छाई हुई हैं। एक्ट्रेस का काम पसंद किया जा रहा है। फिल्म आज शनिवार को नेटफ्लिक्स पर नंबर 2 पर ट्रेंड कर रही है।

&nbsp;एको

मलयालम मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म एको भी आते ही छा गई है। फिल्म में संदीप प्रदीप, सौरभ सचदेवा, विनीत और बिनु पप्पू जैसे एक्टर्स ने काम किया है। नेटफ्लिक्स पर ये फिल्म नंबर 3पर ट्रेंड कर रही है।

आंध्रा किंग तालुका

आंध्रा किंग तालुका तमिल फिल्म आंध्रा किंग तालुका पिछले करीब दो हफ्तों से ट्रेंड कर रही है। फिल्म की कहानी एक मूवी स्टार उपेन्द्र (सूर्या कुमार) मुसीबतों में फंस जाता है। फिर ट्रैक में एक्टर के सबसे बड़े फैन की एंट्री होती है और उसकी मदद से एक्टर मुसीबतों से बाहर निकल पता है। फिल्म नेटफ्लिक्स पर आज नंबर 4 पर ट्रेंड कर रही है।

रिवाल्वर रीटा

तमिल फिल्म रिवाल्वर रीटा भी ऑडियंस को पसंद आ रही है। फिल्म डार्क क्राइम पास बेस्ड है। आज ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर नंबर 5 पर ट्रेंड कर रही है।

रात अकेली है

नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी एक बार फिर मर्डर मिस्ट्री सुलझा रहे हैं। इस बार उनके साथ दीप्ती नवल, चित्रागंदा सिंह जैसी एक्ट्रेस नजर आ रही हैं। फिल्म नेटफ्लिक्स पर नंबर 6 पर ट्रेंड कर रही है।

स्निपर: द लास्ट स्टैंड

स्निपर एक्शन फ्रंचाईजी की ये 11 वीं फिल्म है। इस बार भी एक मिशन है जिसे पूरा करना है। ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर नंबर 7 पर ट्रेंड कर रही है। एक्शन से भरपूर ये फिल्म पसंद की जा रही है।

दंगल

आमिर खान की फिल्म दंगल आज शनिवार को ट्रेंड में बनी हुई है। साल 2016 में आई पहलवानी पर बेस्ड करीब 10 सालों बाद भी पसंद की जा रही है और आज नेटफ्लिक्स पर 8 वें नंबर पर ट्रेंड कर रही है।

द ग्रेट फ्लड

द ग्रेट फ्लड नाम की एक कोरियन फिल्म बार-बार देखी जा रही है। ये फिल्म आपदा के बीच एक मां की कहानी है। फिल्म के कई सीन ऑडियंस को रुला देते हैं। ये फिल नेटफ्लिक्स पर नंबर 9 पर ट्रेंड कर रही है।

चेन्नई एक्सप्रेस

शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस साल 2013 में रिलीज हुई थी। लेकिन 12 बाद ये फिल्म आज नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही है। फिल्म को रोहित शेट्टी ने डायरेक्ट किया था। इस अनोखी लव स्टोरी को ऑडियंस ने खूब पसंद किया।

