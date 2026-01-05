Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोमनोरंजननेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही हैं ये टॉप 10 फिल्में, यामी गौतम की मूवी ने नवाजुद्दीन को पछाड़ा

नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही हैं ये टॉप 10 फिल्में, यामी गौतम की मूवी ने नवाजुद्दीन को पछाड़ा

नेटफ्लिक्स पर फिलहाल भारत में टॉप 10 फिल्में जो ट्रेंड कर रही हैं वो आपको हम बताने वाले हैं। इस बार ट्रेंडिंग लिस्ट में यामी गौतम और इमरान हाशमी ने बाजी मार ली है।

Sushmeeta SemwalJan 05, 2026 12:19 pm IST
नेटेफ्लिक्स टॉप 10 फिल्में

नेटफ्लिक्स पर हर हफ्ते ट्रेंडिग लिस्ट जारी की जाती है और फिलहाल जो फिल्में ट्रेंड कर रही है। नंबर 1 पर जिस फिल्म ने जगह बनाई है उसने नवाजुद्दीन सिद्दीकी की रात अकेली है के दूसरे सीजन को भी पछाड़ दिया है।

हक

नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है वो है यामी गौतम और इमरान हाशमी की फिल्म हक। इस फिल्म को रिव्यूज भी काफी अच्छे मिल रहे हैं।

इको

दूसरे नंबर पर है इंडियन मलयालम फिल्म इको जो सस्पेंस और थ्रिलर मूवी है। इसे भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और इसलिए ये मूवी नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है।

सिंगल सलमा

तीसरे नंबर पर है फिल्म सिंगल सलमा जो हुमा कुरैशी की मूवी है।

रात अकेली है

चौथे नंबर पर है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, राधिका आप्टे और चित्रांगदा सिंह की फिल्म रात अकेली है द बंसल मर्डर्स।

आंध्रा किंग तालुका

5वें नंबर पर है आंध्र किंग तालुका जो कॉमेडी ड्रामा तेलुगु मूवी है।

रिवॉल्वर रीता

छठे नंबर पर है मूवी रिवॉल्वर रीता जो कीर्ति सुरेश की है। यह तमिल क्राइम कॉमेडी फिल्म है।

स्नाइपर द लास्ट स्टैंड

सातवें नंबर पर है हॉलीवुड फिल्म स्नाइपर द लास्ट स्टैंड। इस फिल्म में चैड माइकल कॉलिन्स, जो ब्रैंडन बेकेट, रायन रॉबिन्स भी हैं।

द ग्रेट फ्लड

साउथ कोरियन फिल्म द ग्रेट फ्लड 8वें नंबर पर है। इसे काफी पसंद किया जा रहा है।

दंगल

9वें नंबर पर है आमिर खान की फिल्म दंगल जो 2016 मे रिलीज हुई थी।

चेन्नई एक्सप्रेस

वहीं 10वें नंबर पर चेन्नई एक्सप्रेस है शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की मूवी जो 2013 में रिलीज हुई थी।

