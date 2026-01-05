नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही हैं ये टॉप 10 फिल्में, यामी गौतम की मूवी ने नवाजुद्दीन को पछाड़ा

नेटफ्लिक्स पर हर हफ्ते ट्रेंडिग लिस्ट जारी की जाती है और फिलहाल जो फिल्में ट्रेंड कर रही है। नंबर 1 पर जिस फिल्म ने जगह बनाई है उसने नवाजुद्दीन सिद्दीकी की रात अकेली है के दूसरे सीजन को भी पछाड़ दिया है।
नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है वो है यामी गौतम और इमरान हाशमी की फिल्म हक। इस फिल्म को रिव्यूज भी काफी अच्छे मिल रहे हैं।
दूसरे नंबर पर है इंडियन मलयालम फिल्म इको जो सस्पेंस और थ्रिलर मूवी है। इसे भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और इसलिए ये मूवी नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है।
तीसरे नंबर पर है फिल्म सिंगल सलमा जो हुमा कुरैशी की मूवी है।
चौथे नंबर पर है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, राधिका आप्टे और चित्रांगदा सिंह की फिल्म रात अकेली है द बंसल मर्डर्स।
5वें नंबर पर है आंध्र किंग तालुका जो कॉमेडी ड्रामा तेलुगु मूवी है।
छठे नंबर पर है मूवी रिवॉल्वर रीता जो कीर्ति सुरेश की है। यह तमिल क्राइम कॉमेडी फिल्म है।
सातवें नंबर पर है हॉलीवुड फिल्म स्नाइपर द लास्ट स्टैंड। इस फिल्म में चैड माइकल कॉलिन्स, जो ब्रैंडन बेकेट, रायन रॉबिन्स भी हैं।
साउथ कोरियन फिल्म द ग्रेट फ्लड 8वें नंबर पर है। इसे काफी पसंद किया जा रहा है।
9वें नंबर पर है आमिर खान की फिल्म दंगल जो 2016 मे रिलीज हुई थी।
वहीं 10वें नंबर पर चेन्नई एक्सप्रेस है शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की मूवी जो 2013 में रिलीज हुई थी।