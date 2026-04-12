ये हैं नेटफ्लिक्स की टॉप 10 ट्रेंडिंग फिल्में, इस एक्टर की 2 मूवी शामिल, नंबर 1 पर इस हॉलीवुड फिल्म ने बनाई जगह

नेटफ्लिक्स एक पॉपुलर ओटीटी प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पर हर जोनर की फिल्में और सीरीज अवेलेबल हैं। अब बताते हैं आपको नेटफ्लिक्स की टॉप 10 ट्रेंडिंग फिल्मों के बारे में।
नंबर 1 पर यूएस की फिल्म थ्रैश है जिसमें दिखाया गया है कि एक भयंकर तूफान आता है और साथ ही कुछ शार्क वहां आ जाती हैं। अब इन सबके बीच क्या-क्या डरावने हादसे होते हैं वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा।
दूसरे नंबर पर है फिल्म तू या मैं। तू या मैं में अनन्या पांडे और आदर्श गौरव लीड रोल में हैं। यह हाल ही में नेटफ्लिक्स पर आई है।
तीसरे नंबर पर है वध 2 जिसमें संजय मिश्रा और नीना गुप्ता लीड रोल में हैं। इसमें संजय की परफॉर्मेंस ने सबका दिल जीत लिया है।
चौथे नंबर पर है तेलुगु फिल्म मृत्युंजय जो सस्पेंसफुल, क्राइम और थ्रिलर फिल्म है।
पांचवें नंबर पर है फिल्म धुरंधर। धुरंधर जबसे रिलीज हुई है तबसे टॉप 10 ट्रेंडिंग की लिस्ट में बनी हुई है।
छठे नंबर पर है मर्दानी 3 जो हाल ही में नेटफ्लिक्स पर एड हुई है। फिल्म को काफी पसंद किया जा रहा है।
सातवें नंबर पर सम्प्रदायिनी सुप्पिनी सुद्दापूसानी फिल्म है। यह तेलुगु फिल्म है जो हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषा में भी अवेलेबल है।
इसके बाद आती है आठवें नंबर पर फिल्म एनाकोंडा। यह साल 2025 में रिलीज हुई फिल्म है जो हाल ही में नेटफ्लिक्स में ऐड हुई है।
नौवें नंबर पर है सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी की फिल्म बॉर्डर 2 जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट थी।
आमिर खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा, मैं आशा भोसले का बड़ा फैन रहा हूं। ये हमारे लिए काफी दुखद है कि वह अब इस दुनिया में नहीं रही हैं और यह हमारा बड़ा नुकसान है। 4 बड़े सिंगर्स लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और आशा भोसले के साथ ऐसा लगता है एक एरा का एंड हो गया है।