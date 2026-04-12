ये हैं नेटफ्लिक्स की टॉप 10 ट्रेंडिंग फिल्में, इस एक्टर की 2 मूवी शामिल, नंबर 1 पर इस हॉलीवुड फिल्म ने बनाई जगह

वध

आमिर खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा, मैं आशा भोसले का बड़ा फैन रहा हूं। ये हमारे लिए काफी दुखद है कि वह अब इस दुनिया में नहीं रही हैं और यह हमारा बड़ा नुकसान है। 4 बड़े सिंगर्स लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और आशा भोसले के साथ ऐसा लगता है एक एरा का एंड हो गया है।