नेटफ्लिक्स की टॉप 10 ट्रेंडिंग फिल्में, धुरंधर को पछाड़ इस साउथ मूवी ने मारी बाजी

वॉर मशीन

दूसरे नंबर पर वॉर मशीन है। यह हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे कुछ आर्मी रेजर, एक मशीन के साथ एक रोबोटिक किलिंग मशीन के बीच फंस जाते हैं और उससे उन्हें अपनी जान बचानी है।