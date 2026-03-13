नेटफ्लिक्स की टॉप 10 ट्रेंडिंग फिल्में, धुरंधर को पछाड़ इस साउथ मूवी ने मारी बाजी

नेटफ्लिक्स में कई तरह की फिल्में और वेब शोज आती हैं जो अलग-अलग जोनर की होती हैं। अब हम आपको नेटफ्लिक्स की टॉप 10 ट्रेंडिंग फिल्मों के बारे में बताते हैं।
इस बार लिस्ट में नंबर 1 पर है मेड इन कोरिया जो हाल ही में नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुई है। यह तमिल ड्रामा फिल्म है जो हिंदी, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और इंग्लिश में भी अवेलेबल है।
दूसरे नंबर पर वॉर मशीन है। यह हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे कुछ आर्मी रेजर, एक मशीन के साथ एक रोबोटिक किलिंग मशीन के बीच फंस जाते हैं और उससे उन्हें अपनी जान बचानी है।
तीसरे नंबर पर है विद लव, यह भी हाल ही में नेटफ्लिक्स पर आई है। हालांकि इससे पहले 6 फरवरी को मूवी थिएटर में रिलीज हुई थी। यह तमिल रोमांटिक फिल्म है।
चौथे नंबर पर आ गई है धुरंधर जो काफी समय तक नंबर 1 पर रहने के बाद अब भी टॉप 10 की लिस्ट में शामिल है।
इसके बाद आती है मूवी ग्लेडिएटर। साल 2024 में रिलीज हुई यह फिल्म हाल ही में नेटफ्लिक्स में एड हुई है।
छठे नंबर पर है आलिया भट्ट की मूवी राजी। राजी भी हाल ही में नेटफ्लिक्स में ऐड हुई है और इसे काफी पसंद किया जा रहा है। राजी थिएटर में 2018 में रिलीज हुई थी।
सातवें नंबर पर एक्यूज्ड मूवी आ गई है। यह मूवी थोड़ी पीछे आ गई है। कोंकणा सेन शर्मा और प्रतिभा रांता ने इस फिल्म में लेस्बियन कपल का किरदार निभाया है।
इसके बाद आठवें नंबर पर है मूवी तेरे इश्क में जिसमें कृति सेनन और धनुष लीड रोल में हैं। यह फिल्म भी काफी समय से टॉप 10 की लिस्ट में अपनी जगह बनाई हुई है।
नौवें नंबर पर है फिल्म अनगनगा ओका राजू। यह एक तेलुगु कॉमेडी ड्रामा फिल्म है।
10वें नंबर पर है जॉली एलएलबी 3 जिसमें अक्षय कुमार और अरशद वारसी लीड रोल में हैं।