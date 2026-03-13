Hindustan Hindi News
नेटफ्लिक्स की टॉप 10 ट्रेंडिंग फिल्में, धुरंधर को पछाड़ इस साउथ मूवी ने मारी बाजी

नेटफ्लिक्स की टॉप 10 ट्रेंडिंग फिल्मों की लिस्ट आपको बताते हैं और जानें कि इसमें आपकी फेवरेट फिल्म इस लिस्ट में कौनसे नंबर पर है।

Sushmeeta SemwalMar 13, 2026 01:48 pm IST
नेटफ्लिक्स टॉप 10 ट्रेंडिंग फिल्में

नेटफ्लिक्स में कई तरह की फिल्में और वेब शोज आती हैं जो अलग-अलग जोनर की होती हैं। अब हम आपको नेटफ्लिक्स की टॉप 10 ट्रेंडिंग फिल्मों के बारे में बताते हैं।

मेड इन कोरिया

इस बार लिस्ट में नंबर 1 पर है मेड इन कोरिया जो हाल ही में नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुई है। यह तमिल ड्रामा फिल्म है जो हिंदी, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और इंग्लिश में भी अवेलेबल है।

वॉर मशीन

दूसरे नंबर पर वॉर मशीन है। यह हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे कुछ आर्मी रेजर, एक मशीन के साथ एक रोबोटिक किलिंग मशीन के बीच फंस जाते हैं और उससे उन्हें अपनी जान बचानी है।

विद लव

तीसरे नंबर पर है विद लव, यह भी हाल ही में नेटफ्लिक्स पर आई है। हालांकि इससे पहले 6 फरवरी को मूवी थिएटर में रिलीज हुई थी। यह तमिल रोमांटिक फिल्म है।

धुरंधर

चौथे नंबर पर आ गई है धुरंधर जो काफी समय तक नंबर 1 पर रहने के बाद अब भी टॉप 10 की लिस्ट में शामिल है।

ग्लेडिएटर

इसके बाद आती है मूवी ग्लेडिएटर। साल 2024 में रिलीज हुई यह फिल्म हाल ही में नेटफ्लिक्स में एड हुई है।

राजी

छठे नंबर पर है आलिया भट्ट की मूवी राजी। राजी भी हाल ही में नेटफ्लिक्स में ऐड हुई है और इसे काफी पसंद किया जा रहा है। राजी थिएटर में 2018 में रिलीज हुई थी।

एक्यूज्ड

सातवें नंबर पर एक्यूज्ड मूवी आ गई है। यह मूवी थोड़ी पीछे आ गई है। कोंकणा सेन शर्मा और प्रतिभा रांता ने इस फिल्म में लेस्बियन कपल का किरदार निभाया है।

तेरे इश्क में

इसके बाद आठवें नंबर पर है मूवी तेरे इश्क में जिसमें कृति सेनन और धनुष लीड रोल में हैं। यह फिल्म भी काफी समय से टॉप 10 की लिस्ट में अपनी जगह बनाई हुई है।

अनगनगा ओका राजू

नौवें नंबर पर है फिल्म अनगनगा ओका राजू। यह एक तेलुगु कॉमेडी ड्रामा फिल्म है।

जॉली एलएलबी 3

10वें नंबर पर है जॉली एलएलबी 3 जिसमें अक्षय कुमार और अरशद वारसी लीड रोल में हैं।

