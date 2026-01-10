Hindustan Hindi News
नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही टॉप 10 फिल्में, यामी की फिल्म हक पिछड़ी, ये मूवी नंबर 1 पर

नेटफ्लिक्स पर हाल ही में कई फिल्में स्ट्रीम होना शुरू हुई हैं। अब हम आपको बताते हैं कि फिलहाल नेटफ्लिक्स पर टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में किसने नंबर 1 पर बाजी मारी।

Sushmeeta SemwalJan 10, 2026 03:35 pm IST
नेटफ्लिक्स फिल्में

नेटफ्लिक्स पर हर हफ्ते या कुछ दिन में टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में बदलाव देखने को मिलते रहते हैं। इसमें पता चलता है कि भारत में कौनसी फिल्में ट्रेंड कर रही हैं। अब फिलहाल जिस फिल्म ने नंबर 1 पर बाजी मारी है, वो है अजय देवगन की फिल्म।

दे दे प्यार दे 2

अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह, आर माधवन की फिल्म दे दे प्यार दे 2 इस लिस्ट में नंबर 1 पर है। हाल ही में फिल्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुई है।

अखंड

दूसरे नंबर पर है तेलुगु फिल्म अखंड जिसमें नंदमुरी बालकृष्ण लीड रोल में हैं।

हक

यामी गौतम और इमरान हाशमी की फिल्म हक जिसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है ओटीटी पर, यह अब तीसरे नंबर पर आ गई है। पहले यह फिल्म नंबर 1 पर थी।

इको

इसके बाद आती है फिल्म इको जो सस्पेंस और थ्रिलर फिल्म है। इसे भी काफी अच्छा रिव्यू मिला था।

सिंगल सलमा

पांचवें नंबर पर है हुमा कुरैशी की फिल्म सिंगल सलमा।

रात अकेली है द बंसल मर्डर्स

छठे नंबर पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी, चित्रांगदा सिंह और राधिका आप्टे की फिल्म रात अकेली है द बंसल मर्डर्स।

पीपल वी मेट ऑन वेकेशन

सातवें नंबर पर पीपल वी मेट ऑन वेकेशन है। यह एक रोमांटिक कॉमेडी हॉलीवुड फिल्म है।

आंध्रा किंग

8वें नंबर पर है आंध्रा किंग तालुका है। यह तेलुगु एक्शन फिल्म है।

रिवॉल्वर रीता

इसके बाद 9वें नंबर पर है कीर्ति सुरेश की फिल्म रिवॉल्वर रीता।

स्नाइपर द रास्ट स्टैंड

10वें नंबर पर हॉलीवुड फिल्म स्नाइपर द लास्ट स्टैंड है।

