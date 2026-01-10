नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही टॉप 10 फिल्में, यामी की फिल्म हक पिछड़ी, ये मूवी नंबर 1 पर

नेटफ्लिक्स पर हर हफ्ते या कुछ दिन में टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में बदलाव देखने को मिलते रहते हैं। इसमें पता चलता है कि भारत में कौनसी फिल्में ट्रेंड कर रही हैं। अब फिलहाल जिस फिल्म ने नंबर 1 पर बाजी मारी है, वो है अजय देवगन की फिल्म।
अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह, आर माधवन की फिल्म दे दे प्यार दे 2 इस लिस्ट में नंबर 1 पर है। हाल ही में फिल्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुई है।
दूसरे नंबर पर है तेलुगु फिल्म अखंड जिसमें नंदमुरी बालकृष्ण लीड रोल में हैं।
यामी गौतम और इमरान हाशमी की फिल्म हक जिसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है ओटीटी पर, यह अब तीसरे नंबर पर आ गई है। पहले यह फिल्म नंबर 1 पर थी।
इसके बाद आती है फिल्म इको जो सस्पेंस और थ्रिलर फिल्म है। इसे भी काफी अच्छा रिव्यू मिला था।
पांचवें नंबर पर है हुमा कुरैशी की फिल्म सिंगल सलमा।
छठे नंबर पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी, चित्रांगदा सिंह और राधिका आप्टे की फिल्म रात अकेली है द बंसल मर्डर्स।
सातवें नंबर पर पीपल वी मेट ऑन वेकेशन है। यह एक रोमांटिक कॉमेडी हॉलीवुड फिल्म है।
8वें नंबर पर है आंध्रा किंग तालुका है। यह तेलुगु एक्शन फिल्म है।
इसके बाद 9वें नंबर पर है कीर्ति सुरेश की फिल्म रिवॉल्वर रीता।
10वें नंबर पर हॉलीवुड फिल्म स्नाइपर द लास्ट स्टैंड है।