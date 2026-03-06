नेटफ्लिक्स की टॉप 10 ट्रेंडिंग फिल्में, धुरंधर और अक्षय की फिल्मों को पछाड़, यह मूवी नंबर 1

एक्यूज्ड

पहले नंबर पर है एक्यूज्ड। इस फिल्म में कोंकणा सेन शर्मा और प्रतिभा रांटा लीड रोल में हैं। फिल्म में दोनों ने लेस्बियन कपल का किरदार निभाया है जहां दोनों डॉक्टर्स हैं। लेकिन कोंकणा तभी एक मुश्किल में फंस जाती है और इसके बाद कहानी में आते हैं जबरदस्त ट्विस्ट और टर्न्स।