Netflix टॉप 10 में बड़ा हेरफेर, नंबर-1 पर आई ये फिल्म, देखें पूरी लिस्ट

Netflix टॉप 10 की लिस्ट में छाईं ये फिल्में

नेटफ्लिक्स टॉप 10 ट्रेंडिंग की इस वीक की लिस्ट बेहद ही मजेदार है। जी हां, नेटफ्लिक्स पर कुछ फिल्में जो थिएटर पर भले ही फीकी रहीं वो अब ओटीटी पर रिलीज होते ही छा गई हैं। आज हम आपको नेटफ्लिक्स की टॉप 10 फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने कब्जा जमा रखा है और ट्रेंड कर रही हैं। बता दें कि इस लिस्ट से इस बार मर्दानी गायब हो चुकी है तो चार हफ्तों से लगातार कब्जा जमाए थी।