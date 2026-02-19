पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रहीं 10 फिल्में, लिस्ट में 2008 में आई ये हिंदी मूवी

पाकिस्तान में ट्रेंड कर रहीं टॉप 10 फिल्मों के नाम हम आपको बता रहे हैं। इस लिस्ट में 10 में से 7 बॉलीवुड फिल्में हैं। धुरंधर से लेकर मर्दानी 2 इस लिस्ट का हिस्सा हैं।
लिस्ट में पहले नंबर पर रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर है। फिल्म तीन हफ्तों से टॉप 10 की लिस्ट में अपनी जगह बनाए हुए है। यह फिल्म भारत में पिछले साल दिसंबर में रिलीज हुई थी।
लिस्ट में दूसरे नंबर पर कृति सेनन और धनुष की रोमांटिक फिल्म तेरे इश्क में है। फिल्म चार हफ्तों से टॉप 10 में ट्रेंड कर रही है।
लिस्ट में तीसरे नंबर पर आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर की फिल्म दम लगाके हईशा है। यह फिल्म भारत में साल 2015 में रिलीज हुई थी।
लिस्ट में चौथे नंबर पर रणबीर कपूर की फिल्म बचना ऐ हसीनों है। यह फिल्म साल 2008 में सिनेमाघरों में भारत में रिलीज हुई थी।
लिस्ट में 5वें नंबर पर अमेरिक बिबलिक्ल ड्रामा फिल्म नोह है। फिल्म 2014 को रिलीज हुई थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 5.8 है।
लिस्ट में छठे नंबर पर यामी गौतम और इमरान हाशमी की फिल्म हक है। फिल्म 7 हफ्तों से टॉप 10 में ट्रेंड कर रही है।
लिस्ट में 7वें नंबर पर अजय देवगन और रकुलप्रीत की फिल्म दे दे प्यार दे 2 है। फिल्म पिछले 6 हफ्तों से टॉप 10 में ट्रेंड कर रही है।
लिस्ट में 8वें नंबर पर रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी 2 है। फिल्म 5 हफ्तों से पाकिस्तान में टॉप 10 में ट्रेंड कर रही है।
लिस्ट में 9वें नंबर पर अमेरिकी एक्शन-थ्रिलर फिल्म द रिप है। फिल्म इसी साल जनवरी में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। फिल्म 5 हफ्तों से नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही है।
लिस्ट में 10वें नंबर पर कोरियन रोमांटिक ड्रामा फिल्म इवन इफ दिस लव डिसअपीयर्स टूनाइट है। फिल्म दो हफ्तों से नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही है।