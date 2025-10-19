नेटफ्लिक्स पर आते ही नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है ये फिल्म, ऋतिक-एनटीआर की वॉर 2 को छोड़ा पीछे

ये हैं दिवाली वीक में नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड होने वाली टॉप 10 फिल्में। पहले नंबर की इस फिल्म ने ऋतिक-एनटीआर की वॉर 2 को पीछे छोड़ दिया।
नेटफ्लिक्स पर अहसास चन्ना की नई फिल्म आई है ग्रेटर कलेश। फिल्म की कहानी और एक्टर्स की परफॉरमेंस ऑडियंस को पसंद आ रही है। खास बात ये है इस फिल्म ने आते ही ऋतिक रोशन समेत कई बड़े स्टार्स की फिल्मों को पीछे छोड़ टॉप पर जगह बनाई है। दिवाली ऑफ लोग इसी फिल्म को देख रहे हैं।
ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म वॉर 2 थिएटर ऑडियंस को खास पसंद नहीं आई। लेकिन अब ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही है। फिल्म में पहली बार दो सुपरस्टार को साथ काम करते देखा गया था। फिल्म नेटफ्लिक्स पर नंबर 2 पर ट्रेंड कर रही है।
महावतार नरसिम्हा पिछले कई हफ्तों से ट्रेंड में बनी हुई है। फिल्म में विष्णु के दस अवतारों को दिखाया गया है। फिल्म नेटफ्लिक्स पर नंबर 3 पर ट्रेंड कर रही है।
द वुमन इन केबिन 10 एक मिस्ट्री से भरी हुई थ्रिलर फिल्म है। ये एक जर्नलिस्ट की कहानी है जो क्रूज ट्रिप पर मर्डर की गवाह बनती है। सस्पेंस से भरी ये फिल्म नंबर 4 पर ट्रेंड कर रही है।
साल 2023 में आई ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा ट्रेंड कर रही है। फिल्म का प्रीक्वल थिएटर में धमाका कर रहा है जिसका फायदा इस फिल्म को भी हो रहा है। नेटफ्लिक्स पर ये फिल्म नंबर 5 पर ट्रेंड कर रही है।
I Know What You Did Last Summer एक हॉरर-थ्रिलर फिल्म है। एक कुछ दोस्तों की कहानी है जो गलती से एक हादसे का शिकार हो जाते हैं बाद में वो इसी हादसे को छुपाने की कोशिश करते हैं। ये फिल्म नंबर 6 पर ट्रेंड कर रही है।
अजय देवगन की फिल्म सन ऑफ सरदार 2 बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई नहीं कर पाई। लेकिन अब नेटफ्लिक्स पर छाई हुई है। फिल्म नंबर 7 पर ट्रेंड कर रही है।
अहान पांडे और अनीत पड्डा की फिल्म सैयारा बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने के बाद बाद नेटफ्लिक्स पर छाई हुई है। फिल्म पिछले कई हफ्तों से ट्रेंड में बनी हुई है। आज नंबर 8 पर ट्रेंड कर रही है।
सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी की फिल्म धड़क 2 को क्रिटिक्स से जबरदस्त तारीफें मिली हैं। अब फिल्म नेटफ्लिक्स पर भी सफल साबित हुई है। फिल्म नंबर 9 पर ट्रेंड कर रही है।
मनोज बाजपेयी की फिल्म इंस्पेक्टर झेंडे नेटफ्लिक्स पर छाई हुई है। फिल्म में एक ईमानदार पुलिस ऑफिस की कहानी पर आधारित है जो जेल से भागे एक कैदी को पकड़ने के लिए जंग पड़ता है। फिल्म 10 वें नंबर पर ट्रेंड कर रही है।