नेटफ्लिक्स पर आते ही नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है ये फिल्म, ऋतिक-एनटीआर की वॉर 2 को छोड़ा पीछे

नेटफ्लिक्स पर आई फिल्मों को जबरदस्त रिएक्शन मिल रहा है। टॉप 10 ट्रेंडिंग फिल्मों की बात करें तो इस एक फिल्म ने आते ही ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म वॉर 2 को पीछे छोड़ दिया है। वहीं करीब डेढ़ महीने बाद तक ये एक फिल्म ट्रेंड कर रही है।वॉर 

Usha ShrivasSun, 19 Oct 2025 11:22 AM
1/11

नेटफ्लिक्स टॉप 10

ये हैं दिवाली वीक में नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड होने वाली टॉप 10 फिल्में। पहले नंबर की इस फिल्म ने ऋतिक-एनटीआर की वॉर 2 को पीछे छोड़ दिया।

2/11

ग्रेटर कलेश

नेटफ्लिक्स पर अहसास चन्ना की नई फिल्म आई है ग्रेटर कलेश। फिल्म की कहानी और एक्टर्स की परफॉरमेंस ऑडियंस को पसंद आ रही है। खास बात ये है इस फिल्म ने आते ही ऋतिक रोशन समेत कई बड़े स्टार्स की फिल्मों को पीछे छोड़ टॉप पर जगह बनाई है। दिवाली ऑफ लोग इसी फिल्म को देख रहे हैं।

3/11

वॉर 2

ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म वॉर 2 थिएटर ऑडियंस को खास पसंद नहीं आई। लेकिन अब ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही है। फिल्म में पहली बार दो सुपरस्टार को साथ काम करते देखा गया था। फिल्म नेटफ्लिक्स पर नंबर 2 पर ट्रेंड कर रही है।

4/11

महावतार नरसिम्हा

महावतार नरसिम्हा पिछले कई हफ्तों से ट्रेंड में बनी हुई है। फिल्म में विष्णु के दस अवतारों को दिखाया गया है। फिल्म नेटफ्लिक्स पर नंबर 3 पर ट्रेंड कर रही है।

5/11

द वुमन इन केबिन 10

द वुमन इन केबिन 10 एक मिस्ट्री से भरी हुई थ्रिलर फिल्म है। ये एक जर्नलिस्ट की कहानी है जो क्रूज ट्रिप पर मर्डर की गवाह बनती है। सस्पेंस से भरी ये फिल्म नंबर 4 पर ट्रेंड कर रही है।

6/11

कांतारा

साल 2023 में आई ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा ट्रेंड कर रही है। फिल्म का प्रीक्वल थिएटर में धमाका कर रहा है जिसका फायदा इस फिल्म को भी हो रहा है। नेटफ्लिक्स पर ये फिल्म नंबर 5 पर ट्रेंड कर रही है।

7/11

I Know What You Did Last Summer

I Know What You Did Last Summer एक हॉरर-थ्रिलर फिल्म है। एक कुछ दोस्तों की कहानी है जो गलती से एक हादसे का शिकार हो जाते हैं बाद में वो इसी हादसे को छुपाने की कोशिश करते हैं। ये फिल्म नंबर 6 पर ट्रेंड कर रही है।

8/11

सन ऑफ सरदार 2

अजय देवगन की फिल्म सन ऑफ सरदार 2 बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई नहीं कर पाई। लेकिन अब नेटफ्लिक्स पर छाई हुई है। फिल्म नंबर 7 पर ट्रेंड कर रही है।

9/11

सैयारा

अहान पांडे और अनीत पड्डा की फिल्म सैयारा बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने के बाद बाद नेटफ्लिक्स पर छाई हुई है। फिल्म पिछले कई हफ्तों से ट्रेंड में बनी हुई है। आज नंबर 8 पर ट्रेंड कर रही है।

10/11

धड़क 2

सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी की फिल्म धड़क 2 को क्रिटिक्स से जबरदस्त तारीफें मिली हैं। अब फिल्म नेटफ्लिक्स पर भी सफल साबित हुई है। फिल्म नंबर 9 पर ट्रेंड कर रही है।

11/11

इंस्पेक्टर झेंडे

मनोज बाजपेयी की फिल्म इंस्पेक्टर झेंडे नेटफ्लिक्स पर छाई हुई है। फिल्म में एक ईमानदार पुलिस ऑफिस की कहानी पर आधारित है जो जेल से भागे एक कैदी को पकड़ने के लिए जंग पड़ता है। फिल्म 10 वें नंबर पर ट्रेंड कर रही है।

