नेटफ्लिक्स पर आते ही नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है ये फिल्म, ऋतिक-एनटीआर की वॉर 2 को छोड़ा पीछे

ग्रेटर कलेश

नेटफ्लिक्स पर अहसास चन्ना की नई फिल्म आई है ग्रेटर कलेश। फिल्म की कहानी और एक्टर्स की परफॉरमेंस ऑडियंस को पसंद आ रही है। खास बात ये है इस फिल्म ने आते ही ऋतिक रोशन समेत कई बड़े स्टार्स की फिल्मों को पीछे छोड़ टॉप पर जगह बनाई है। दिवाली ऑफ लोग इसी फिल्म को देख रहे हैं।